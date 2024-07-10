الكويت.. متهمون بمقتل 49 شخصا يحاكمون وهم طلقاء‎

قرر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، استكمال محاكمة ثمانية متهمين بمقتل 49 عاملاً غالبيتهم من الهنود، عن طريق الخطأ، وهم طلقاء.

وقالت تقارير محلية، إن قاضي التجديد قرر إخلاء سبيل المتهمين الثمانية، وبينهم سبعة وافدين، مقابل دفع كفالة مالية قيمتها 300 دينار (نحو ألف دولار) عن كل واحد منهم.

وتتهم النيابة العامة في الكويت، مواطناً وأربعة مصريين وثلاثة هنود، بالمسؤولية عن مقتل 49 عاملاً في حريق مبنى العمال المروع الذي وقع الشهر الماضي في منطقة المنقف، وخلف عددًا مماثلًا من المصابين.

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ووجهت النيابة للمتهمين الثمانية تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، وشهادة الزور وتمكين مطلوبين من الفرار، وأمرت بحبسهم بعد تحقيقاتها الأولية في الحادثة، قبل أن يطلق سراحهم لتستمر محاكمتهم وهم طلقاء.

ووقع الحريق في مبنى مكون من سبعة طوابق، ويقطنه قرابة 200 عامل يتجاوز عددهم الطاقة الاستيعابية للمكان، فيما بينت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي عند الفجر، قبل أن يصل لأسطوانات غاز مخزنة في أسفل البناء الذي كان باب السطح فيه مقفلاً.

وهزت الحادثة البلد الخليجي الذي يستضيف نحو 3.3 مليون وافد أجنبي، ودفعت السلطات لتشديد الإجراءات على مخالفات سكن العمال، بجانب إيقاف موظفي بلدية عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات.