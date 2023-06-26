المسرحية التونسية "شوق" تظفر بذهبية "المسرح الحر" في الأردن

حصلت المسرحية التونسية "شوق" على ذهبية مهرجان "المسرح الحر" الدولي لأفضل عمل مسرحي متكامل، والذي أسدل الستار على فعالياته في العاصمة الأردنية عمان، مساء الأحد.

كما فاز مخرج المسرحية، حازم درجال، بجائزةِ ذهبيةِ المخرج الراحل حسين نافع، لأفضل إخراج مسرحي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز المهرجان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".