المسرحية التونسية "شوق" تظفر بذهبية "المسرح الحر" في الأردن
حصلت المسرحية التونسية "شوق" على ذهبية مهرجان "المسرح الحر" الدولي لأفضل عمل مسرحي متكامل، والذي أسدل الستار على فعالياته في العاصمة الأردنية عمان، مساء الأحد.
كما فاز مخرج المسرحية، حازم درجال، بجائزةِ ذهبيةِ المخرج الراحل حسين نافع، لأفضل إخراج مسرحي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز المهرجان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وحصدت المسرحية الفلسطينية "لغم أرضي" للمخرج جورج إبراهيم، فضية المسرح الحر لأفضل عمل متكامل، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة، لمسرحية "النقيب والغريب" من السعودية.
ومنحت ذهبية جائزة الفنان الأردني الراحل ياسر المصري لأفضل ممثل، مناصفة بين كميل العلي من السعودية عن مسرحية "النقيب والغريب"، والحاكم مسعود من الأردن عن مسرحية "فريمولوجيا".
وحازت مرام أبو الهيجاء، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية "فريمولوجيا"، وذهبت جائزة أفضل سينوغرافيا إلى المسرحية الايطالية "APNEA".