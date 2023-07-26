صحيفة "الميرور" توضح حقيقة وجود انفصال مهني بين هاري وميغان

ذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية أن الدائرة المقربة من الأمير هاري وزوجته ميغان تُنكر أي تقارير عن حدوث انقسام مهني بينهما.

وقالت الصحيفة إن المقربين "برروا بعض ما يجري بين الزوجين بمرور كلاهما بشهر عصيب تم فيه إلغاء حفلات ولقاءات، وترددت فيه الكثير من الشائعات".

وأضافت أنه "إلى وقت إصدار مذكرات هاري كانت المشاريع تميل إلى إشراك كلاهما، لكن بعد ذلك بدأت الأمور تسير بطريقة مختلفة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "هاري، على سبيل المثال، روّج لمذكراته بشكل منفصل، ثم ظهر أن ميغان وقّعت بشكل منفرد مع وكالة مواهب كبرى في هوليوود لإنتاج بعض الأفلام والبرامج التلفزيونية".

ونقلت عن خبير العلامات التجارية آندي بار قوله إن "الرومانسية بداخلي تقول إن الزوجين يقسمان مسار حياتهما المهنية من أجل الالتزام الكامل بمشاريعهما العاطفية، لكن السخرية التجارية بداخلي تقول إن الزوجين القويين أدركا أنهما يمكن أن يكسبا أكثر من خلال العمل منفردين".

وأضافت الصحيفة أن "الزوجين لا يزالان يتمتعان بعلاقة وثيقة مع نتفلكس، بعد أن قدما أكثر فيلم وثائقي إثارة على موقعها".

واستدركت بالقول: "لكن الشائعات، مثل أن هاري سيخرج لتصوير مسلسل في إفريقيا بشكل منفرد أيضاً، تعزز فكرة انفصال الطرق والاستثمار لكليهما".

المصدر: صحيفة "الميرور" البريطانية