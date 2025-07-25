خطفت الأنظار بدور "الأم المقهورة".. من هي الفنانة السعودية رنا جبران؟

يأتي مسلسل "أمي"، المأخوذ عن النسخة التركية "آن" المأخوذة بدورها عن النسخة اليابانية "الأم"، بمثابة "نقطة تحول" في مسيرة الفنانة السعودية رنا جبران، حيث منحها فرصة ذهبية لتخرج من إطار "وجه جميل على الشاشة" إلى آفاق أكثر رحابة تُبرز موهبتها وتستنفر قدراتها.

وفاجأت رنا جبران الجميع بأداء مدهش تميز بالصدق والإقناع والرهافة وهي تجسد مشاعر "الأم المقهورة" التي تعاني من أشكال مختلفة من الظلم، على نحو كشف عن معدنها الأصيل كممثلة موهوبة استطاعت تقديم واحد من أعمق أدوار الأم في السنوات الأخيرة من عمر الدراما السعودية، بشهادة نقاد المملكة.

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يُعرض المسلسل على شاشتيّ" إم بي سي" و"شاهد" بواقع 5 حلقات أسبوعياً، حيث يلعب بطولته إلى جانب رنا جبران كل من: تركي اليوسف، زهرة عرفات، سناء بكر يونس، نايف الظفيري.

وُلدت رنا في 7 فبراير 1987 بمدينة جدة، حيث بدت عليها في سن مبكرة سمات الطلاقة والحس الاجتماعي، فضلاً عن جمال ملامحها الشديد، ما أهلها لتقتحم مجال الإعلام بقوة وتمتهن العمل الإعلامي.

تميز أداؤها كمذيعة بالتلقائية والقبول الشديد والحضور القوي على الشاشة، بالإضافة إلى إطلالتها اللافتة التي تجمع بين الأناقة والاحتشام.

مهدت كل هذه العوامل إلى الخطوة التالية في مسيرتها وهى العمل كعارضة أزياء، كنتيجة طبيعية لعشقها لهذا العالم، وامتلاكها وجهة نظر في الإطلالة التي تناسب المرأة العربية عموماً، والخليجية على نحو خاص.

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منذ العام 2022، اتجهت بقوة إلى الفن لتشارك في عدة مسلسلات حيث لفتت الأنظار بقوة كممثلة واعدة، ومن أبرز مشاركاتها: "أربعيني في العشرين" مع عبد الله السدحان، "انتقام مشروع" مع محمود بوشهري، "جمعنا الهوى" مع إبراهيم الحربي، "طاش العودة" مع ناصر القصبي، "مجمع 75" مع غادة الملا.