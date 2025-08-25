أمريكا تعتقل الأردني مؤسس "ترامب برغر" بعد سنوات من الاختفاء

ألقت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية القبض على الأردني، الشريك المؤسس لمطعم "ترامب برغر"، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعرّض شريكه التجاري للمصير ذاته، وسحب البطاقة الخضراء منه.

وأكد المتحدث باسم الإدارة وفقًا لـ"الديلي ميل"، أن الرجل لن يُسمح له مجددًا بتعريض أي شخص في الولايات المتحدة للخطر.

ويبلغ الأردني 55 عامًا، وصدر بحقه أمر ترحيل عام 2009، وقضى فترة في سجن فيدرالي بتهم تتعلق بالاحتيال في الرعاية الصحية وترويج أدوية مضللة.

كما كان أدين سابقًا بالاعتداء في عام 2000، وأدار عملية احتيال مزيفة لتوزيع لقاحات إنفلونزا مزيفة في تكساس؛ ما عرّض حياة الأمريكيين للخطر أثناء وجوده غير القانوني في البلاد.

وفي 2007، أدين بتزوير علامة دواء وحقن 1600 شخص في منطقة هيوستن بلقاحات مزيفة، وهو ما وصفه المتحدث بأنه تهديد خطير للصحة العامة.

ورغم صدور أمر ترحيل بحقه بعد خروجه من السجن، بقي في الولايات المتحدة مستخدمًا اسمًا مستعارًا.

في 2016، أعاد هو وزوجته تسمية مقهاهما باسم "مقهى ترامب" خلال ترشح دونالد ترامب للرئاسة، لكنهما فشلا في مشروعهما الأول.

وفي 2020، تعاون مع شريك لبناني لإطلاق سلسلة مطاعم "ترامب برغر".

لكن الشريكين دخلا في خلافات حادة، حيث يواجهان حاليًّا أربع دعاوى قضائية على الأقل، منها نزاع حول ملكية علامة "ترامب برغر" التجارية.