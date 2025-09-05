دراسة صادمة.. الأزواج يميلون لمشاركة نفس "الأمراض العقلية"

أظهرت دراسة حديثة واسعة النطاق أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، مثل الاكتئاب أو القلق، أكثر ميلاً للارتباط بشركاء يعانون من اضطرابات مماثلة، مقارنة بمن لا يواجهون مشاكل في الصحة العقلية.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة (Nature Human Behaviour)، بيانات لنحو 15 مليون شخص من أوروبا وآسيا، وتحديدًا من تايوان، والدنمارك، والسويد، لتكون واحدة من أضخم الدراسات في هذا المجال.

ووجد الباحثون أن الميل لاختيار شريك يعاني الاضطراب النفسي ذاته، يبدو نمطًا متكررًا عبر الثقافات والأجيال.

تناولت الدراسة تسعة اضطرابات نفسية شائعة، منها الفصام، والاضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، والتوحد، واضطراب الوسواس القهري (OCD)، وفقدان الشهية العصبي، إلى جانب اضطرابات القلق وتعاطي المخدرات.

ومن النتائج اللافتة، أن الأطفال الذين يعاني كلا والديهم من الاضطراب العقلي نفسه، كانوا معرضين للإصابة به لاحقًا بمعدل يقارب الضعف مقارنة بمن يعاني أحد والديه فقط.

وشملت الدراسة أشخاصًا وُلدوا بين ثلاثينيات وتسعينيات القرن العشرين.

ورغم أن الدراسة كانت رصدية ولم تحدد سبب ظهور هذا النمط بشكل قاطع، فقد برزت 3 تفسيرات رئيسية:

أولاً، اقترح الباحثون أن الناس يميلون إلى اختيار أصدقاء وشركاء رومانسيين يشبهونهم، ربما لأن التجارب المشتركة تعزز الفهم والتعاطف.

ثانيًا، هناك نظرية تقول إن الأزواج يصبحون أكثر تشابهًا مع مرور الوقت بسبب تأثير البيئة المشتركة، وهي ظاهرة تعرف بـ"التقارب".

ثالثًا، أشار الباحثون إلى أن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض العقلي قد تحد من خيارات المواعدة للأشخاص المصابين؛ ما يؤثر بشكل غير مباشر في اختيارات الزواج.

وشملت الدراسة مطابقة بيانات 5 ملايين زوج من تايوان مع سجلات وطنية في الدنمارك والسويد؛ ما يشير إلى أن هذه الظاهرة ليست مرتبطة بثقافة محددة.

وتظهر الإحصائيات الحديثة أن عدد الأشخاص الذين يطلبون مساعدة نفسية ارتفع بنسبة 50% منذ ما قبل جائحة كورونا، ليصل إلى نحو 4 ملايين.

وقال البروفيسور تشون تشيه فان، مؤلف الدراسة من معهد "لورييت" لأبحاث الدماغ: "النتيجة الأساسية أن هذا النمط موجود عبر مختلف البلدان والثقافات والأجيال".

وتشمل الأعراض الشائعة المرتبطة بهذه الحالات الأرق، وتشتت الانتباه، والنسيان، وصعوبة في اتباع التعليمات وإدارة الوقت، واتخاذ قرارات متهورة.