كشفت صديقة مقربة من الفنانة المصرية جميلة عزيز مساء الثلاثاء، عن إصابتها بسرطان الثدي للمرة الثانية، بعد أن تعافت منذ وقت قريب من إصابتها الأولى، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت نجلاء عياد صديقة الفنانة المصرية عبر حسابها الشخصي على فيسبوك "يا رب، وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي، وإن عجز الأطباء فأنت لا يُعجزك شيء، وإن قل الدواء فمنك الشفاء، اللهُم أنزل شفاءك على من مسّه الضر".

وأضافت "اللهم يا ربي يا رحيم يا شافي يا معافي يشفيكي ويعافيكي يا رب يا حبيبتي شفاء لا يغادر سقما، أرجوكم الدعاء للفنانة الجميلة أستاذة جميلة عزيز، ادعوا لها ربنا يشفيها ويعافيها، النهارده كانت نتيجة تحليل الورم وللأسف رجع مرض السرطان للمرة الثانية هي محتاجة الدعاء أوي".

أخبار ذات علاقة بعد إصابتها بالسرطان.. عايدة رياض تكشف تطورات حالتها الصحية

واكتفت الفنانة جميلة عزيز بنشر مجموعة من الأدعية عبر حسابها على فيسبوك، ولم ترد على تعليقات الجمهور الذي طلب الاطمئنان على الفنانة.

يذكر أن الفنانة جميلة عزيز ظهرت مؤخرا في برنامج تلفزيوني شهد عودتها إلى الأضواء بعد سنوات من الغياب، حيث تحدثت عن ارتدائها الحجاب، وعن سبب عدم زواجها حتى الآن، مشيرة إلى أن الفن سلب عمرها، وحرمها من تكوين أسرة، معربة عن عدم سخطها، معتبرة أن هذا الأمر "نصيب" وسيزوجها الله في الآخرة بملاك، بحسب قولها.

وكشفت جميلة عزيز أنها تتمنى أن تؤدي فريضة الحج، موضحة: "اللي شاغل بالي إني أحج، نفسي أوي أحج وربنا يكتبلي أحج وأزور بيته وأصلي وادعي هناك، مشتاقة جدا وربنا يكتبها ليا ولكل مشتاق، ونفسي الناس تحب بعضها بإخلاص من قلبها بدون نفاق ومصلحة".