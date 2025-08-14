كشف أثري في إثيوبيا قد يغيّر فهمنا لتاريخ الإنسان (صور)

اكتشف فريق دولي من علماء الحفريات بقايا اثنين من أشباه البشر القدماء في إثيوبيا، يُعتقد أنهما من أقدم ممثلي جنس الإنسان الحديث، وقد عاشا معًا قبل حوالي 2.6 إلى 2.8 مليون سنة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة أريزونا، فإن هذا الاكتشاف يضيف تعقيدًا جديدًا لفهم التاريخ التطوري للبشر.

وقالت البروفيسورة كاي ريد، وفقًا لـ"تاس": "هذا الدليل يؤكد أن تصورنا القديم للتطور البشري على أنه خطي - من القردة إلى النياندرتال ثم الإنسان الحديث - غير دقيق. ما نراه هنا هو أن نوعين على الأقل من أشباه البشر تواجدا في المنطقة الجغرافية نفسها في الوقت ذاته".

وجاء هذا الاكتشاف ثمرة لعقود من التنقيب في منطقة ليدي-جيرارو الواقعة بين حوضي نهري ليدي وأواش في إثيوبيا، وهي منطقة أثرت بشكل كبير في فهم العلماء لتاريخ البشر.

ومن أبرز الاكتشافات السابقة في المنطقة نفسها بقايا "لوسي" العام 1974، وهي من جنس أسترالوبيثيكوس، وكذلك العثور على "قرد الأرض" (Ardipithecus) العام 1994، الذي يُعد أحد أبرز المرشحين ليكون السلف المشترك بين البشر الأوائل وأشباه البشر.

واكتشف الباحثون، أخيرًا، عدة أسنان تعود لنوعين مختلفين من أشباه البشر القدماء غرب نهر أواش في إثيوبيا، ويُقدّر عمرها بين 2.6 و2.8 مليون سنة بناءً على قياسات نسب نظائر الأرغون في طبقات الرواسب المجاورة.

وتُعد هذه الأسنان موضوع دراسة حالياً، إذ لم يُعثر، سابقًا، على بقايا لأشباه البشر في هذه المنطقة تعود لفترة بين 2.5 و3 ملايين سنة.

وأظهر تحليل الأسنان أن إحدى المجموعات تنتمي إلى نوع جديد غير معروف، سابقًا، من جنس البشراوانية، يختلف تمامًا عن أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس الذي عاش في شرق أفريقيا قبل نحو 3 إلى 3.5 مليون سنة.

أما المجموعة الثانية من الأسنان فتشبه فك أقدم ممثل لجنس الإنسان الذي عُثر عليه في ليدي-جيرارو العام 2015.

ويشير العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يدل على تعايش أسلافنا في شرق أفريقيا مع نوع واحد على الأقل من جنس البشراوانية، يختلف اختلافًا واضحًا في شكل أسنانه عن الأنواع التي عاشت قبل 2.5 مليون سنة في حوض نهر أواش.

ويأمل الباحثون أن تسهم دراسة التركيب النظيري لهذه الأسنان في فهم طبيعة طعام البشر القدماء، ومدى تنافسهم عليه.