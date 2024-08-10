أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان، مساء اليوم السبت، عن العثور على قارب صيد كان يقل صيادَين عمانيين فُقدا في البحر منذ يوم الثلاثاء الماضي، دون معرفة مصير من كان على متنه.

وقال الأمن البحري عبر منصاته الإلكترونية، إنه تم "العثور على قارب الصيد المفقود شمال شرق ولاية صحم، وتستمر عملية البحث والإنقاذ عن طاقمه المكون من شخصين".

وأظهر مقطع فيديو القارب بعد جلبه للشاطئ من مسافة 45 ميلاً بحرياً، دون آثار لمن كانوا على متنه، قد تقود للكشف عن المصير الذي واجهوه.

وقصد سالم بن حمود الهادي ويعقوب بن حمد البوسعيدي، عرض البحر، عصر يوم الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل منطقة القرم بمحافظة مسقط، في رحلة اعتيادية للصيادين في المنطقة.

ولكن تأخر عودتهما من تلك الرحلة أثار قلق ذويهما، لتبدأ عمليات البحث التي انضم إليها سريعًا مركز الأمن البحري على أمل الوصول للقارب، ومن على متنه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتحظى قصة الصيادين المفقودين بتعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي، مع بعض اللوم من قبل مدونين لضرورة اتخاذ إجراءات سلامة كافية في رحلات الصيد، وبينها عدم الإبحار في قارب منفرد.