أول ظهور لـ"بروس ويليس" بعد إصابته بالخرف

ظهر ممثل هوليوود الشهير بروس ويليس (67 عاما)، أمس الخميس لأول مرة منذ إعلان عائلته إصابته بالخرف.

وخرج بروس بنزهة في سانتا مونيكا، مع اثنين من أصدقائه، حيث شربوا القهوة معا، في حين بدا الممثل بصحة بدنية جيدة.

وكان آخر ظهور لبروس ويليس في لوس أنجلوس يناير الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث توارى بعدها عن الأنظار لحين أعلنت عائلته تشخيص إصابته بنوع نادر من الخرف، الذي يعرف باسم الخرف الجبهي الصدغي.

وكان بروس قد أعلن اعتزاله التمثيل العام الماضي، بعد إصابته بالحبسة الكلامية التي أثرت على نطقه.