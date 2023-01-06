بعدما أثارت تعاطفا واسعا.. فريق كويتي يستجيب لصرخة نازحة سورية اشتكت الجوع والفقر
تكفَل فريق "التآخي" الكويتي بتقديم مساعدات شاملة للسيدة السورية المسنَة (أم محمد) التي تقطن في أحد مخيمات الشمال السوري، والتي ظهرت مؤخراً في مقطع فيديو وهي تروي معاناتها وظروفها المأساوية نتيجة الفقر والمرض والجوع.
وأعلن الفريق الكويتي التطوعي المهتم بإغاثة الفقراء أنه تمكن من الوصول إلى السيدة وسيقوم بنقلها وأبنائها إلى شقة مؤثثة وتوفير تدفئة لهم مع كافة احتياجاتها هي وأهل قريتها.
ونشر فريق "التآخي" محادثة فيديو أجراها رئيس الفريق عادل العازمي مع السيدة السورية للاطمئنان عليها، وأكد لها أنهم "سيتكفلون بتأمين مسكن لها وتدفئة وأدوية وغذاء بشكل دائم ومردود مادي، إضافة إلى توزيع سلال غذائية لجميع سكان المخيَم الذي تقطنه".
وأوصى العازمي أعضاء الفريق الذين وصلوا إلى السيدة في المخيم برعايتها وعرضها على الطبيب لمتابعة حالتها الصحية.
وكانت السيدة قد ظهرت في مقطع فيديو نشره ناشط إعلامي من الشمال السوري، أكدت خلاله أنها تعاني من الجوع وأنها لا تملك في خيمتها أي نوع من الطعام.
وأضافت أنها تعاني من أمراض تنفسية وتأخذ الأدوية من دون طعام، وبأنها تحصل أحياناً على مساعدات غذائية بسيطة من أحد معارفها تكفيها لوجبة واحدة، وتبقى معظم الوقت من دون طعام حتى أنها لم تتمكن من النوم في إحدى الليالي نتيجة الجوع.
وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتعاطف معها مدونون كثُر من عدة دول طالبوا بتزويدهم بعنوان السيدة وأكدوا عزمهم مساعدتها وتأمين ما تحتاجه من طعام ودواء.
ويوجد في الكويت عشرات الجمعيات الخيرية التي تعمل تحت رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تمنحها الترخيص وتُشرف على جمع التبرعات وأماكن صرفها سواء داخل الكويت أو خارجها.
ويعاني سكان مخيمات الشمال على الحدود السورية التركية من ظروف صعبة وجوع وفقر وانعدام لأبسط مقومات الحياة، حيث يتم توثيق الكثير من الحالات من قبل نشطاء وإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضاعف معاناة آلاف العوائل النازحة في تلك المخيمات في كل شتاء بسبب العواصف والثلوج والأمطار الغزيرة التي تغرق خيمهم وتمزقها وتدفعهم للمبيت بالعراء لليال رغم برودة الطقس في تلك المنطقة.