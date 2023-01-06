بعدما أثارت تعاطفا واسعا.. فريق كويتي يستجيب لصرخة نازحة سورية اشتكت الجوع والفقر

وأضافت أنها تعاني من أمراض تنفسية وتأخذ الأدوية من دون طعام، وبأنها تحصل أحياناً على مساعدات غذائية بسيطة من أحد معارفها تكفيها لوجبة واحدة، وتبقى معظم الوقت من دون طعام حتى أنها لم تتمكن من النوم في إحدى الليالي نتيجة الجوع.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتعاطف معها مدونون كثُر من عدة دول طالبوا بتزويدهم بعنوان السيدة وأكدوا عزمهم مساعدتها وتأمين ما تحتاجه من طعام ودواء.