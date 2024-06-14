مدن عالمية "غير قابلة للسكن" بسهولة.. لماذا؟

يشير تقرير حديث إلى أن بعض المدن الكبرى حول العالم أصبحت غير قابلة لتحمل تكاليف السكن فيها.

التقرير السنوي الديموغرافي الدولي للقدرة على تحمل تكاليف الإسكان يكشف عن التصنيف الجديد للمدن التي تعتبر "لا يمكن تحمل تكاليفها".

وفقًا للتقرير، المدن الأمريكية الواقعة على الساحل الغربي وهاواي هي من بين الأماكن الأكثر صعوبة في تحمل تكاليف السكن، حيث جاءت مدن مثل سان خوسيه، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وسان دييغو، وعاصمة هاواي هونولولو، ضمن المراكز العشرة الأولى، بحسب موقع "سي إن إن".

وتواجه سيدني ومدينتي ملبورن وأديلايد في أستراليا ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف السكن، ما يجعل القدرة على تحمل التكاليف فيها صعبة للغاية.

وتتصدر هونغ كونغ المدينة المعروفة بشققها الصغيرة وإيجاراتها المرتفعة القائمة العالمية كأغلى مدينة من حيث تكاليف السكن.