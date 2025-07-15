"اغتراب".. فيلم تونسي يُنافس عالمياً في مهرجان لوكارنو

يشهد مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا في دورته الـ78، التي تقام بين 6 - 16 أغسطس المقبل، العرض العالمي الأول للفيلم التونسي"اغتراب" للمخرج مهدي هميلي، وذلك ضمن برنامج "فيوري كونكورسو"؛ وهو قسم يُركز على التجريب في السرد والأشكال الفنية المختلفة.

وتدور أحداث الفيلم في تونس، حيث يلقى عامل حتفه في حادث مأساوي داخل مصنع للصلب؛ ما يدفع زميله "محمد" للانطلاق في رحلة بحث عن الحقيقة والعدالة. المفارقة أن قطعة معدنية من الحادث تستقر في رأسه وتبدأ بالصدأ؛ ما يعكس الصراع الجسدي والنفسي الذي يعيشه في مواجهة مجتمع مأزوم.

و"اغتراب" هو العمل الطويل الثاني لهميلي بعد فيلمه الأول "أطياف"، الذي شارك في الدورة الـ74 من المهرجان نفسه وحقق نجاحا كبيرا، وحصد جوائز في مهرجانات كبرى مثل القاهرة ومالمو وكولكاتا.

أخبار ذات علاقة الكشف عن موعد عرض فيلم الرعب The Black Phone 2

والفيلم من بطولة نخبة من الممثلين التونسيين بينهم غانم زرلي، ومرام بن عزيزة، وسليم بكار، ومحمد قلصي.

يذكر أن المخرج مهدي هميلي يُعد من أبرز الأصوات السينمائية في تونس خلال السنوات الأخيرة؛ إذ إنه معروف بأفلامه الجريئة التي تعالج قضايا معاصرة بأسلوب بصري مميز. وقد شارك سابقا في مختبرات تطوير مرموقة مثل La Fabrique Cinéma بمهرجان كان، وTorino Film Lab، كما عمل مستشارا ومحكّما في مهرجانات عربية وأوروبية.