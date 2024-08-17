كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المصرية عن تفاصيل وفاة وزير سوداني في أحد فنادق محافظة الجيزة، مساء الجمعة.

وبحسب التحقيقات، فإنّ الوزير جاء إلى مصر لتلقي العلاج من مضاعفات خطيرة تعرض لها مؤخرًا بسبب مرض السكري.

وتبين أن محمود سر الختم، وزير التربية والتعليم السوداني، حلّ نزيلًا في أحد فنادق حي "الدقي" وكان يعاني من "خراج" في القدم، لكن غيبوبة سكر داهمته بمجرد عودته من الخارج إلى الفندق ليسقط مغشيًا عليه.

وعلى الفور، استغاثت زوجته بشرطة النجدة، وطلبت الإسعاف وأخبرت إدارة الفندق أن زوجها أصيب بهبوط في الدورة الدموية، لكن المسؤول السوداني لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى.

وبحسب تقارير صحفية محلية، أوضح الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى، سفير جمهورية السودان لدى القاهرة، أنه يجري حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن وفاة وزير التربية والتعليم السوداني، بالتنسيق مع السلطات المصرية، والتحقق من ملابسات الوفاة.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بأقرب مستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.