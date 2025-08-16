مدير أعمال الفنانة حياة الفهد يكشف تطورات حالتها الصحية

كشف يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة مفاجئة استدعت إدخالها إلى غرفة العناية المركزة، عقب مضاعفات لحقت بها بعد أسبوعين من دخولها المستشفى لإجراء عملية قسطرة في القلب.

وأوضح الغيث، في تصريحات إعلامية، أن الفنانة الكبيرة كانت قد دخلت المستشفى قبل أسبوعين لإجراء عملية قسطرة في القلب، غير أن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، ما اضطر الطاقم الطبي إلى نقلها على وجه السرعة إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة وضعها من كثب.

أخبار ذات علاقة الكشف عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

وأشار إلى أن حياة الفهد تعرضت لجلطة دماغية خفيفة، إلا أنها ما زالت بكامل وعيها، مطمئنًا جمهورها بالقول: "الحمد لله، هي بخير وواعية، لكن التأثير بسيط ومحدود".

وأضاف أن الفنانة أمضت ما يقارب 15 يومًا في المستشفى، وكانت حالتها مستقرة، إلا أن بعض الأعراض المفاجئة طرأت مؤخرًا، ما استدعى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وبيّن أنه، وبالاتفاق مع ابنتها سوزان، قرر توضيح تفاصيل حالتها الصحية تقديرًا لجمهورها العريض في الكويت والوطن العربي، ولطمأنة محبيها الذين أبدوا قلقًا بالغًا منذ تداول أنباء تدهور حالتها.

وختم الغيث حديثه قائلًا: "دعاء الناس الصادق ومحبّتهم الجارفة لها هما أكبر سند لها في هذه المرحلة، ونرجو من الجميع الاستمرار بالدعاء لها بالشفاء العاجل".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد تلقت موجة واسعة من الدعم الجماهيري والتضامن من مشاهير الفن في الكويت، مع قرار الطاقم الطبي منع الزيارات عنها في هذا الظرف الحرج، كإجراء وقائي يهدف إلى الحفاظ على استقرار حالتها الصحية.

أخبار ذات علاقة عقب دخولها المستشفى.. مشاهير الكويت يدعمون الفنانة حياة الفهد

وفي سياق التضامن الفني، عبّر عدد من نجوم الوسط الفني الكويتي، من بينهم إلهام الفضالة، وطارق العلي، وريم أرحمة، وهبة الدري، وخالد المظفر، عن دعمهم للفنانة حياة الفهد عبر حساباتهم الرسمية، في تأكيد واضح على مكانتها الرفيعة في قلوب زملائها ومحبيها.