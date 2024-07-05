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سفير نيوزلندا يفاجئ السعوديين بوداع طريف

سفير نيوزلندا يفاجئ السعوديين بوداع طريف
سفير نيوزيلندا لدى المملكة العربية السعودية الأسبق بارني ...المصدر: إرم نيوز
قحطان العبوش
قحطان العبوش
05 يوليو 2024، 10:22 م

اختار سفير دولة نيوزيلندا لدى السعودية، بارني رايلي، وداع المملكة بعد انتهاء مهام عمله فيها كسفير لبلاده، بطريقة بعيدة عن البروتوكولات الدبلوماسية، قبل أن يتلقى سيلاً من عبارات الوداع والشكر من مواطني المملكة.

ونشر السفير رايلي، صورة له عبر حسابه في موقع "إكس" وهو يحمل وجبة طعام جاهزة ومشهورة على نطاق واسع في المملكة.

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وقال رايلي، "في يومي الأخير كسفير نيوزيلندا  للمملكة العربية السعودية، أخترت أن تكون وجبة غذائي الأخيرة من مطعم "البيك" في السعودية.

ويعكس اختيار الوجبة، مدى معرفة السفير بالبلد الذي خدم فيه لسنوات، وفهمه لأدق التفاصيل لدى مواطني المملكة والمقيمين فيها، بما في ذلك وجباتهم المفضلة.

https://x.com/NZinKSA/status/1808838111981621432

ووجد ذلك الوداع غير الرسمي، ردوداً كثيرة، بينها دعوات لتذوق وجبات سعودية أخرى، وحتى العودة للمملكة بصفة سائح وزائر، مع كثير من الشكر والثناء على فترة عمله في المملكة.

وبالطبع كان ذلك الوداع غير الرسمي، مخصصاً لمدوني مواقع التواصل الاجتماعي، فيما استبق السفير موعد نهاية عمله في المملكة، والتقى في وقتٍ سابق، مع نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وشغل رايلي منصب سفير نيوزيلندا لدى الكويت وعمان والبحرين واليمن، إضافة إلى السعودية.

نيوزيلاندالسعودية

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