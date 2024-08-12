في جريمة مروعة، أقدمت فتاة أردنية في العشرين من عمرها على طعن والدها بأداة حادة في مخيم حطين بمحافظة الزرقاء شرقي العاصمة عمان.

ووفق تصريح للناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة الأردني، فإن الأب فارق الحياة، وتم نقل جثته للطب الشرعي، في حين تم القبض على الفتاة وإحالة القضية للجهاز القضائي، لافتًا إلى أن القضية تعود إلى خلافات عائلية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكانت إرم نيوز ذكرت في تقرير نشرته الشهر الماضي أن الجرائم الأسرية باتت تؤرق المجتمع الأردني، حيث وقعت في النصف الأول من العام الجاري 10 جرائم، نتج عنها 12 ضحية منها 9 إناث و 3 ذكور.

