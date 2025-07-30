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انفجار مصنع ألعاب نارية يودي بحياة 9 أشخاص في تايلاند

انفجار مصنع ألعاب نارية يودي بحياة 9 أشخاص في تايلاند
تعبيرية المصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 10:50 ص

قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأُصيب اثنان آخران الأربعاء إثر انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بوسط تايلاند، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

واندلع الحريق نحو الساعة الـ11:00 صباحًا في منطقة موينغ بمحافظة سوبان بوري شمال بانكوك.

وقُتل في الانفجار تسعة أشخاص فيما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى، وفقًا للشرطة.

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وقال رئيس الشرطة وانشاي خاورام لفرانس برس: "نحاول تحديد سبب الانفجار".

وتُعتبر حرائق المصانع أمرًا شائعًا في تايلاند لعدم الالتزام الصارم بمعايير السلامة.

وفي  انفجار وقع العام الماضي في مصنع آخر للألعاب النارية في المحافظة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 23 شخصًا.

 

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