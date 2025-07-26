إدانة أم بالقتل بعد وفاة رضيعها بسبب الإهمال

أُدينت أم شابة بتهمة القتل غير العمد بعد أن وقع طفلها البالغ من العمر 6 أشهر من السيارة بسبب عدم تثبيته بشكل صحيح في المقعد.

وكانت أم الرضيع مورغان كيلي وفقا لصحيفة "ميرور"، على شاطئ كلاكتون في بريطانيا مع صديقتها وابنها الرضيع هاري.

وأثناء انطلاق صديقتها بالسيارة، انقلبت السيارة واستقرت على سقفها، مما أدى إلى قذف هاري من مقعده عبر نافذة مفتوحة.

وتوفي هاري لاحقا متأثرا بإصابات شديدة، بينها كسر في الجمجمة.

وأدينت كيلي بتهمة القتل غير العمد نتيجة الإهمال الجسيم في محكمة تشيلمسفورد كراون، وحُكم عليها بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بعد مداولات استمرت يومين.

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ولم تدل كيلي بشهادتها، لكنّ شهودا أكدوا أن أحزمة مقعد هاري لم تكن مثبتة بإحكام.

وشهدت المحكمة أن كيلي كانت في سيارة فورد فوكس مملوكة لصديقتها ستيفي ستيل، التي اعترفت سابقا بالتسبب في الوفاة بسبب القيادة المتهورة تحت تأثير الكحول.