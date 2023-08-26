أمريكا.. 7 إصابات بإطلاق نار بمهرجان في بوسطن

قالت الشرطة الأمريكية، إن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، اليوم السبت، في مدينة بوسطن خلال مهرجان كاريبي.

وذكرت شرطة عاصمة ولاية ماساتشوستس في بيان أن إطلاق الرصاص وقع قبيل الساعة الثامنة صباحا (12,00 بتوقيت غرينتش)، وأن المصابين السبعة "نقلوا إلى مستشفيات محلية وإصاباتهم ليست قاتلة".

وأوضحت الشرطة أنها صادرت أسلحة، واعتقلت أشخاصا من المكان، حيث وقع إطلاق النار عند تقاطع طرق حين كان يسير موكب تابع للمهرجان الكاريبي.