أمريكا.. 7 إصابات بإطلاق نار بمهرجان في بوسطن
قالت الشرطة الأمريكية، إن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، اليوم السبت، في مدينة بوسطن خلال مهرجان كاريبي.
وذكرت شرطة عاصمة ولاية ماساتشوستس في بيان أن إطلاق الرصاص وقع قبيل الساعة الثامنة صباحا (12,00 بتوقيت غرينتش)، وأن المصابين السبعة "نقلوا إلى مستشفيات محلية وإصاباتهم ليست قاتلة".
وأوضحت الشرطة أنها صادرت أسلحة، واعتقلت أشخاصا من المكان، حيث وقع إطلاق النار عند تقاطع طرق حين كان يسير موكب تابع للمهرجان الكاريبي.
يذكر أن عدد الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة يفوق عدد السكان، ويعود ذلك لسهولة حصول الأمريكيين عليها. ويملك واحد من كل ثلاثة بالغين قطعة سلاح واحدة على الأقل.
وأدى انتشار الأسلحة النارية إلى ارتفاع معدل الوفيات بسببها في الولايات المتحدة إلى حد كبير، حيث أصيبت امرأتان بالرصاص مساء الجمعة في شيكاغو أثناء حضورهما مباراة لفريق "وايت سوكس" للبيسبول في الدوري الرئيسي في أمريكا الشمالية، حسبما ذكرت الشرطة في المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة.