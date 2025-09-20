اندلاع حريق "ضخم" بمكب نفايات في ريف حمص (فيديو وصور)

اندلع حريق ضخم في مكب نفايات بقرية قرب علي في منطقة وادي النصارى بريف حمص الغربي، قبل أن يمتد إلى مساحات واسعة من الأراضي الحراجية في الريف والمحيطة بمدينة حمص، الواقعة وسط سوريا.

وبحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، فإن ألسنة اللهب لا تزال تتوسع بكثافة حتى اللحظة، وسط مخاوف من امتداد الحرائق إلى مناطق مأهولة أو مساحات أوسع من الأحراج.

بدورها تعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري والإطفاء الحراجي، بالتعاون مع عناصر من الأمن العام وأهالي المنطقة، منذ ساعات للسيطرة على النيران، وسط صعوبات كبيرة تعيق وصولهم إلى بؤر الحرائق نتيجة وعورة التضاريس وشدة انتشار الحريق.

وأشار المرصد السوري إلى أنه لا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة، وسط مخاوف من أن تكون مفتعلة، ولا سيما أنها باتت تتكرر، إذ إنه في الـ9 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، اندلع حريق ضخم في قرية بقنة بريف القرداحة.