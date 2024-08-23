نيبال.. سقوط حافلة ركاب في نهر ومقتل 14 هندياً (فيديو) | إرم نيوز

قال متحدث باسم الشرطة في نيبال، الجمعة، إن 14 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب 16 آخرين، ويخشى أن يكون المزيد في عداد المفقودين بعد أن سقطت حافلة تقل 40 هنديًا في نهر في البلد الواقع في جبال الهيمالايا.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، عادة ما تشكل الطرق الوعرة في المنطقة الجبلية تحديًا للسائقين، لأنها، غالبًا، ما تكون ضيقة وخطيرة؛ مما يجعل من الصعب قيادة المركبات الكبيرة عبر المنحنيات الضيقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة شايليندرا تابا، إن "الحافلة المسجلة في الهند كانت متجهة إلى العاصمة كاتمندو من مدينة بوكارا السياحية، وعلى متنها نحو 40 هنديًا".

وأضاف أن "رجال الإنقاذ انتشلوا 16 شخصًا من مياه نهر مارسيانجدي في منطقة تانا هون على بعد نحو 118 كيلومترًا من العاصمة".