أعلن في مصر، فجر اليوم الجمعة، وفاة المنتج تامر فتحي، والذي كان الناجي الوحيد ضمن 4 منتجين بارزين تعرضوا لحادث مروع على طريق الضبعة.

ونشر الممثل المصري أحمد وفيق عبر حسابه في "فيسبوك" نبأ وفاة المنتج تامر فتحي، قائلاً: "الله يرحمك يا تامر يا حبيبي الله يغفر لك اللهم آمين ويصبر قلب حبايبك".

وكان المنتج تامر فتحي قد وصل إلى مستشفى "العلمين" في حالة صعبة بعد الحادث، وكان يعاني نزيفاً في المخ والرئة وبعض التجمعات الدموية وكسور في أماكن متفرقة.

وقال مصدر طبي من المستشفى إن الأطباء حاولوا عمل الإسعافات اللازمة لفتحي، لكن قلبه توقف 3 مرات متتالية، طالت إحداها لمدة ساعة كاملة، وفق "العربية".

وأضاف أن الفريق المعالج نجح في إعادة نبضات القلب لطبيعتها، ووُضِع المريض على الأجهزة في غرفة العناية المركزة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتوفي في الحادث قبل فتحي، كل من حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وهم من أبرز المنتجين الفنيين في مصر ويعملون لدى شركة "سينرجي".