ليبيا.. أرقام مفزعة للمصابين في اليوم الأول من عيد الأضحى

كشفت تقارير رسمية ليبية صباح اليوم الاثنين، عن أرقام مفزعة في عدد مصابي وضحايا ممارسات خاطئة تتصل بشكل مباشر بعيد الأضحى في مختلف المناطق والمدن بالبلاد.

وقال بيان حكومي، إن مستشفيات الحروق والتجميل والمراكز الطبية المختلفة استقبلت 1650 حالة إصابة نتيجة الاستعمال الخاطئ لأدوات ذبح الأضاحي في أول أيام العيد.

وأوضح البيان، أن "مستشفيات الجلاء" ببنغازي و"الحروق والتجميل" بطرابلس و"مركز مصراتة الطبي" فقط استقبلت هذا العدد من الإصابات جرّاء الاستخدام الخاطئ للسكاكين وآلات التقطيع.

وفي مصراتة، ارتفعت أعداد المصابين جراء الاستخدام الخاطئ لأدوات ذبح الأضاحي في المدينة إلى 330 حالة.

وأعلن مستشفى "صرمان العام" استقبال أكثر من 20 مصابًا بجروح بوحدة الإسعاف والطوارئ، موضحًا أن الإصابات كانت متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة، وأن أغلب الحالات أجريت لها عمليات خِياطة.

يذكر أن في عيد الأضحى تزداد احتمالية حدوث الإصابات الناتجة عن ذبح الأضاحي من خلال استخدام الأدوات الحادة بشكل غير صحيح، والتي يمكن أن ينتج عنها جروح وقطوع خطيرة.