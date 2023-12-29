"التلغراف": أكثر من نصف جرائم إنكلترا وويلز لا يُحقق فيها بالشكل الصحيح

كشف تحقيق نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية أن أكثر من نصف قوات الشرطة في إنكلترا وويلز تفشل في التحقيق في الجرائم بشكل صحيح. وأن 22 وحدة من أصل أقسام الشرطة الـ 43 حُكم عليها بأنها غير كافية أو بحاجة إلى تحسين.

ووفقا للتقارير، فقد أخطأت قوات الشرطة في الأدلة التي كان من الممكن أن تحل جرائم السطو والسرقات والاعتداءات، وفشلت في الوصول إلى مسرح الجريمة على الفور لاستعادة الأدلة أو القبض على المشتبه بهم.

ونقلت الصحيفة عن الهيئة الرقابية أن العديد من القوات واجهت تحديات حقيقية في الرد على مكالمات الطوارئ والتعامل معها في الوقت المناسب، وأنه تم حل عدد منخفض بشكل غير مقبول من الجرائم بعد التحقيقات.