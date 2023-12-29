"التلغراف": أكثر من نصف جرائم إنكلترا وويلز لا يُحقق فيها بالشكل الصحيح
كشف تحقيق نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية أن أكثر من نصف قوات الشرطة في إنكلترا وويلز تفشل في التحقيق في الجرائم بشكل صحيح. وأن 22 وحدة من أصل أقسام الشرطة الـ 43 حُكم عليها بأنها غير كافية أو بحاجة إلى تحسين.
ووفقا للتقارير، فقد أخطأت قوات الشرطة في الأدلة التي كان من الممكن أن تحل جرائم السطو والسرقات والاعتداءات، وفشلت في الوصول إلى مسرح الجريمة على الفور لاستعادة الأدلة أو القبض على المشتبه بهم.
ونقلت الصحيفة عن الهيئة الرقابية أن العديد من القوات واجهت تحديات حقيقية في الرد على مكالمات الطوارئ والتعامل معها في الوقت المناسب، وأنه تم حل عدد منخفض بشكل غير مقبول من الجرائم بعد التحقيقات.
وقال متحدث باسم مفتشية الملك للشرطة: "إذا أرادت الشرطة إعادة بناء ثقة الجمهور، فمن الضروري أن تعمل قواتها بسرعة لتصحيح هذه المشكلات وتوفير مستوى عالٍ من الخدمة التي يستحقها الجمهور. ونعتزم إجراء فحص موضوعي لتحقيقات الشرطة في عام 2024".
وتُظهر أرقام وزارة الداخلية أن واحدة فقط من بين 18 جريمة تم الإبلاغ عنها، حتى يونيو 2023، أدت إلى توجيه الاتهام للمشتبه فيه، مقارنة بواحدة من كل ستة قبل عقد من الزمن.
وزادت نسبة الجرائم التي تخلت الشرطة عن التحقيقات فيها نحو 13% عن مثيلاتها في العام السابق.
وردًّا على تلك البيانات، نقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الداخلية أن "الوزارة تسعى إلى اتباع نهج عدم التسامح مطلقاً مع جميع المخالفات التي ترتكبها الشرطة، وأن قوات الشرطة أكدت في سبتمبر/أيلول الماضي على متابعة كل خطوط التحقيق في جميع الجرائم، دون استثناء".
وأضاف المصدر: "منذ مارس/آذار الماضي، كانت هناك أعداد قياسية من رجال الشرطة واُستثمر أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني. ويجب أن تؤدي هذه الموارد الإضافية إلى زيادة كبيرة في عدد الجرائم التي تم حلها".
المصدر: صحيفة "التلغراف" البريطانية