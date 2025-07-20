وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء إبراهيم شيكا لاعب الزمالك

خرجت الممثلة المصرية وفاء عامر، فجر اليوم الاثنين، عن صمتها بشأن الاتهامات التي ربطت اسمها بشائعة بيع أعضاء لاعب الزمالك الشاب الراحل إبراهيم شيكا.

وحذرت وفاء عامر من أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تسببها بوفاة اللاعب الشاب والتورط في بيع أعضائه "لا يمت للحقيقة بصلة، ويمس سمعتها مباشرة"، على حد قولها.

وكتبت وفاء في تدوينة عبر حسابها في "فيسبوك" قائلة: "أرفض تماماً الزج باسمي أو الإساءة لي أو لأي شخص من أسرتي في شائعات تمس مكانتي كفنانة وإنسانة".

وأضافت: "أؤكد للجميع أنني لن أترك كل من وراء هذه الشائعات والادعاءات الكاذبة وسأتخذ كل الإجراءات القانونية ضدهم هم ومن وراءهم".

أرفض تماماً الزج بأسمي أو الأساءة لي أو لأي شخص من أسرتي في شائعات تمس مكانتي كفنانة وإنسانة وأؤكد للجميع أنني لن أترك... Posted by Wafaa Amer on Sunday, July 20, 2025

وأكدت الممثلة المصرية، في تصريحات إعلامية، أنها تقدمت رسميًا ببلاغ إلى الجهات المختصة لملاحقة كل من يقف وراء نشر هذه الاتهامات الكاذبة، على حد وصفها.

يأتي ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لإحدى السيدات تتهم فيه وفاء عامر وآخرين بالتورط في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا، وضلوعهم في تجارة الأعضاء، وهو ما أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن إبراهيم شيكا لاعب شاب في نادي الزمالك المصري لكرة القدم، وعانى من السرطان في آخر أيام حياته، قبل أن يفتك به الفرض بعد تدهور حالته الصحية.