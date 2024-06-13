"جحيم على الأبواب".. تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة في إسرائيل

قال موقع "واللا" العبري، اليوم الأربعاء، إن الجحيم على أبواب إسرائيل، في إشارة إلى ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة داخل البلاد، وسط تحذيرات مشددة من موجة حر قادمة.

وحذر الموقع من ارتفاع درجات الحرارة خلال عيد "شافوعوت" اليهودي أو عيد الأسابيع، موضحًا أن الطقس سيكون أكثر حرارة من المعتاد، وستسود أحمال حرارية شديدة معظم مناطق البلاد، مع توقع تزايد الأحمال الحرارية.

وتابع الموقع: "من المتوقع حدوث ثقل آخر في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، مصحوبًا بأحمال حرارية غزيرة وشديدة، ولن يأتي الخلاص، وسيستمر ارتفاع درجات الحرارة، ويستمر الطقس على حاله".