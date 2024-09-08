كيف علّق صابر الرباعي على أزمة حسن شاكوش في تونس؟

قال الفنان التونسي صابر الرباعي إن الانتقادات التي وجهها مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش لمطار قرطاج، واشتكى فيها من بطء الإجراءات "لا تستقيم، وكان عليه التفكير مليًّا قبل النطق بها".

وأكد الرباعي في تصريحات لإذاعة المحلية تعرضه لموقف مماثل في مطار مصري، ولكنه لم يقدم شكوى أو ينتقد، لافتًا إلى أن رحلته تعطلت قرابة الساعتين في المطار للتثبت من التأشيرة، وأنه لم يظهر رد فعل سلبي.

وتابع الفنان التونسي قائلًا "نحن الفنانون لا نتمتع بأي امتيازات في مطارات العالم".

أخبار ذات علاقة بعد توقيفه عن العمل.. حسن شاكوش يعتذر للشعب التونسي‎

وتطرق الرباعي في حديثه إلى الفنان الشاب أحمد الرباعي، قائلًا: "أحمد ابني وابن أخي قبل أن يكون فنانًا؛ لأنني أعدُّ الانتماء إلى العائلة مهمًّا جدًّا، هو ابني وإذا يستحقني يلقاني وإذا يستشيرني يلقاني".

وأضاف "أؤمن فعلًا بأحمد، وأعرف جيدًا كيف أدعمه وأقف إلى جانبه، والمهم أنه عندما يتلقى النصيحة عليه العمل بها، ومهم أن أقدمه كابني وابن أخي أهم من أحمد الفنان؛ لأنه ليس في حاجة إلى أن أقول ذلك".