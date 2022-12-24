المؤنّث الروحي الجريح

بمعنى آخر يتم إضعاف هذه القوة الداخلية بشدة. وهذا يدمر قوة الترحيب عند المرأة، والتعاطف، وحب الذات، والاستماع، والحنان، والشفاء، والعديد من الصفات المتأصلة في الأنثى الروحية التي يفتقر إليها العالم حاليًا.

تواجه النساء اليوم عقبات كثيرة في طريق تحررهنّ، بالإضافة إلى الاعتبارات العديدة المرتبطة والمحيطة بجمالها، كما عليها أيضًا أن تخضع لأيديولوجية أبوية تقليدية.

ولا شك أنّ هذا الشكل من القهر والتهميش لا يخلو من التأثير السلبي على قوتها الداخلية.

لذلك، لكي تولد المرأة من جديد، لإعادة الاتصال بطاقتها الأنثوية، ولشفاء المؤنث الروحي في داخلها، من الضروري أن تنجح في إعادة تجسيد جوهرها الأنثوي المخفي الكامن في أعماق كيانها.

كيف تشفين أنوثتك الروحية؟

لكي تشفي أنوثتك الروحية التي وهبها إياك الخالق، عليك أوّلاً أن تدركي جروحك. هذه هي الخطوة الأولى نحو التحول، وهو تحول عميق حقًا. بناءً على هذا الوعي ستتمكنين من العثور على الوسائل اللازمة لعلاج ما يمنعك من بناء حياة أصيلة وصحية وبسيطة.

أن تعيشي في انسجام مع أنوثتك الروحية يعني أن تجدي الطريق الذي يساهم في نجاحك في الحياة. وذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية، وهي الحب والحكمة والإبداع.

جروح المؤنث الروحية

هناك العديد من أنواع الصدمات التي تمنعك من الوصول إلى إمكاناتك أو من العيش حياة أصيلة أو الازدهار على المستوى الشخصي والمهني.

الانفصال عن انفعالاتك

الانفعالات طاقات قوية تنشط كل واحد منا. من المستحيل إعادة جسر التواصل مع طبيعتك الأنثوية إذا كنت تقمعين انفعالاتك أو مشاعرك أو أحاسيسك العفوية في كل مرة.

إن شفاء المؤنث الروحي هو قبول انفعالاتك والتعبير عنها. إن التفاعل مع انفعالاتنا سلاح، وقوة إضافية لإعادة تشكيل كياننا، وفهم الواقع الذي يحيط بنا واستخلاص الدروس والعبر.

بالإضافة إلى ذلك لا بد من تطوير قدرتك على الاستماع والإصغاء إلى ذاتك التي يجب أن تثقي فيها، ومن أن تفسحي المجال لها في أحكامك وتصرفاتك.

فقدان احترام الذات

عندما تلعبين أدوارًا ليست لك، أو عندما تقمعين احتياجاتك الخاصة، أو رغباتك على حساب الآخرين، فإنك تقلصين أنوثتك الروحية بشكل مؤلم.

في الواقع لا يتعلق الأمر باحترام معايير النجاح أو الجمال التي يفرضها المجتمع علينا. بدلاً من ذلك من المهم أن نتعلم كيف نحب أنفسنا على الرغم من عُقدنا النفسية واختلافاتنا في الطبع وفي الرأي.

بالطبع ينقل المؤنث الروحي ويبعث صفة الترحيب والقبول. لكن من المهم أن تعرف المرأة قيمتها وأن تفتخر بها وأن تعيش وفقًا لها.

التحكم في الذات

إن أحد جروح المؤنث الروحي هو الرغبة الملحة الدائمة في التماس أفكارنا، وسرد أحداث الماضي في كل مرة، وحتى إسقاط أنفسنا في المستقبل، دون أخذ الوقت الكافي لتذوق مباهج حاضر الذات الآنية.