لقيت طفلة عُمانية صغيرة، تدعى عهد، مصرعها، في قرية الفرضة بولاية الخابورة العمانية، بعدما دهسها والدها بسيارته عن طريق الخطأ في حادث مأساوي أثار مشاعر حزن واسعة.

وقالت وسائل إعلام محلية، ومدونون عمانيون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادث وقع في ساعات الليلة الماضية، وانتهى بوفاة الطفلة ابنة الثلاث سنوات.

وذكر أحد المدونين، أن الأب بدر بن حميد الربيعية لم يشاهد ابنته الصغيرة خلف السيارة خلال ركنها، قبل أن يكتشف وقوع الحادثة.

وأثارت الحادثة مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناقل تفاصيلها المأساوية، وسط سيل من عبارات التعاطف مع عائلة الطفلة عهد، ووالدها على وجه الخصوص.

وأعادت الحادثة مطالب متكررة وتنبيهات بتركيب كاميرات مراقبة وتقنيات حساسة للأجسام في محيط السيارات والمواقف، والتأكد من محيط السيارة قبل الإقلاع أو الوقوف والركن.