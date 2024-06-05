طفل يثير تفاعلاً خلال جلسة للكونغرس الأمريكي (فيديو)

لفت ابن عضو الكونغرس الأمريكي جون روز الأنظار، يوم أمس الثلاثاء، في جلسة لمجلس النواب، إذ ظهر بملامح "مضحكة وساخرة" خلف والده، أثناء القاء خطابه.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، بشكل فيروسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبيرين عن دهشتهم من تصرفه، خاصة أنه لم يعرف بوجود كاميرات تصوير في القاعة.

في المقابل، وجه آخرون انتقادات للنائب الأمريكي، مؤكدين أن إحضار ابنه لجلسة جدية كهذه لم يكن خيارا موفقا.