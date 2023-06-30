وثائق: هاري يطلب 400 ألف دولار تعويضًا في قضية اختراق الهواتف‎

ويقول المدعون إن كبار رؤساء التحرير والمديرين التنفيذيين في المؤسسة علموا ووافقوا على تلك المخالفات، فيما تقول "إم.جي.إن"، المملوكة لريتش، إنه ليس هناك أدلة تثبت تلك الاتهامات.

ويقول الأمير هاري إن المؤسسة استهدفته لمدة 15 عامًا، منذ العام 1996، وإن ما يزيد على 140 قصة نشرت في صحف المؤسسة كانت نتيجة جمع المعلومات بطريقة مخالفة للقانون، ورغم ذلك فإن المحاكمة، التي تنتهي، اليوم الجمعة، تنظر في 33 قصة فحسب.

ووفق ما ذكرته وثائق قضائية نشرت، اليوم الجمعة، يطالب الأمير بتعويضات تصل قيمتها إلى 320 ألف جنيه إسترليني بخصوص 33 مقالًا، إذا ما حكمت المحكمة لصالح الأمير هاري فيما يتعلق بكل تلك القصص.

وربما تنظر المحكمة أيضًا فيما إذا كان يحق للأمير هاري أن يحصل على ما يعرف بتعويض عن الأضرار الجسيمة الذي يمكن أن تمنحه المحكمة للمدعي عما تسبب فيه المتهم له من ضرر إضافي.

وتقول "إم.جي.إن" عن المقالات التي تشملها الدعوى إنها لم تنشر بناءً على جمع غير قانوني للمعلومات، وإن ليس هناك أدلة تثبت اختراق هاتف الأمير هاري، وإن بعض المعلومات الشخصية التي نشرت عنه جاءت من أو بموافقة مساعدين ومستشارين كبار في قصر بكينغهام.