حذف مقطع ترويجي للسياحة في الفلبين أظهر مشاهد من دول مختلفة (فيديو)

حذفت وزارة السياحة الفلبينية مقطع فيديو كان يُفترض أنّه يروج للسياحة في الفلبين، لكن تبيّن أنه يُظهر مشاهد لمواقع في إندونيسيا، والبرازيل، وسويسرا.

وقدّمت شركة "دي دي بي فلبين" للإعلانات، التي أنتجت الفيديو اعتذارها عن مشاهد "غير مناسبة قط" في الفيلم وتُظهر مثلًا مصاطب أرز في إندونيسيا وكثبانًا رملية في البرازيل.

وكان مقطع الفيديو جزءًا من حملة ترويجية بعنوان "لوف ذي فلبين" أُطلقت، في الـ27 من شهر حزيران/يونيو الماضي، وكلّفت الحكومة 900 ألف دولار.

وكان المدوّن الفلبيني الشهير "ساس روغاندو ساسوت" هو من كشف الأمر في منشور عبر موقع "فيسبوك".