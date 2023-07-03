حذف مقطع ترويجي للسياحة في الفلبين أظهر مشاهد من دول مختلفة (فيديو)
حذفت وزارة السياحة الفلبينية مقطع فيديو كان يُفترض أنّه يروج للسياحة في الفلبين، لكن تبيّن أنه يُظهر مشاهد لمواقع في إندونيسيا، والبرازيل، وسويسرا.
وقدّمت شركة "دي دي بي فلبين" للإعلانات، التي أنتجت الفيديو اعتذارها عن مشاهد "غير مناسبة قط" في الفيلم وتُظهر مثلًا مصاطب أرز في إندونيسيا وكثبانًا رملية في البرازيل.
وكان مقطع الفيديو جزءًا من حملة ترويجية بعنوان "لوف ذي فلبين" أُطلقت، في الـ27 من شهر حزيران/يونيو الماضي، وكلّفت الحكومة 900 ألف دولار.
وكان المدوّن الفلبيني الشهير "ساس روغاندو ساسوت" هو من كشف الأمر في منشور عبر موقع "فيسبوك".
وأكدت عمليات تدقيق أجراها فريق قسم التحقق من المعلومات في وكالة "فرانس برس" أن مقطع الفيديو يتضمن لقطات لمواقع في البرازيل، وإندونيسيا، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.
واعتذرت وكالة "دي دي بي" عن ذلك، مشيرةً إلى أنها الجهة المسؤولة عن إنتاج الفيديو، وأقرّت بأنها استخدمت صورًا دون "التحقق بشكل كافٍ" من مصدرها.
وحذفت وزارة السياحة مقطع الفيديو من صفحتها على "فيسبوك"، مؤكدة أنها "طلبت، مرارًا، من شركة "دي دي بي" تأكيد أن كل الصور المستخدمة في المحتوى السمعي والبصري للحملة هي أصلية وتملكها الشركة"، كما أضافت انّ "دي دي بي" كانت تؤكد دائمًا هذا الأمر".
وواجهت السياحة، التي تُعد قطاعًا رئيسًا في الفلبين، صعوبات خلال الجائحة، فيما تسعى الحكومة إلى إعادة تنشيطها.
والعام الماضي، زار الفلبين 2,7 مليون سائح في رقم أقل بـ 68% مما سُجل، العام 2019، بحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.