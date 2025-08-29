تحطم مروحية إنقاذ في السليمانية أثناء انتشال جثة سائق (صور)

تحطمت مروحية إنقاذ في محافظة السليمانية شرقي إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، خلال محاولتها انتشال جثة سائق لقي مصرعه بعد سقوط سيارته من جبل أزمر قرب ناحية هەڕووتە، ما أسفر عن إصابة اثنين من طاقمها بجروح.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث بدأ بانحراف سيارة عن الطريق وانحدارها إلى منحدر جبلي شديد الوعورة، الأمر الذي أدى إلى وفاة سائقها فورا.

وأوضحت أن "وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى مكان الحادث دفعت فرق الطوارئ إلى الاستعانة بمروحية تابعة للطيران المحلي في السليمانية من أجل نقل جثمان الضحية".

وبحسب المصادر، فإن "المروحية واجهت مشكلات أثناء تنفيذ المهمة، وفقدت السيطرة في الموقع لتتحطم في منطقة وعرة، ما تسبب بإصابة اثنين من أفراد طاقمها، نُقلا على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وبينت المصادر أن "السلطات الأمنية والطبية باشرت التحقيق في ظروف الحادثين: سقوط السيارة وتحطم المروحية، في حين لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح تفاصيل إضافية أو تكشف الوضع الصحي للمصابين".