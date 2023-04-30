الملك تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجده جورج السادس أثناء تتويجه

الملك تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجده جورج السادس أثناء تتويجه

رويترز
رويترز

 قال قصر بكنجهام يوم السبت إن ملك بريطانيا تشارلز سيرتدي ثيابا مخملية من الحرير القرمزي والأرجواني اللون في حفل تتويجه يوم السادس من مايو/ أيار، وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937.

سيرتدي الملك تشارلز نفس رداء الدولة الذي ارتداه جده الملك جورج السادس بمناسبة تتويجه عام 1937
سيرتدي الملك تشارلز نفس رداء الدولة الذي ارتداه جده الملك جورج السادس بمناسبة تتويجه عام 1937

من المقرر تتويج تشارلز ملكا بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر بلندن الأسبوع المقبل في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية، إذ يخلف أمه الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر/ أيلول.

الملك تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجده جورج السادس أثناء تتويجه
مفاجأة تنتظر الأمير هاري في حفل تتويج الملك تشارلز

وسيرتدي تشارلز وزوجته كاميلا مجموعتين من الثياب في حفل التتويج، وهي ثياب رسمية قرمزية عند الوصول وثياب ملكية أرجوانية عند المغادرة، وكلها ثياب إما محفوظة من ذي قبل أو مصنوعة لدى شركة حياكة الملابس القائمة في لندن منذ 334 عاما إيدي آند رافنسكروفت.

تجهيز الرداء الملكي من أجل حفل التتويج
تجهيز الرداء الملكي من أجل حفل التتويج

وكانت الثياب الرسمية لكاميلا مصنوعة في الأساس للملكة الراحلة إليزابيث.

الملك تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجده جورج السادس أثناء تتويجه
بسبب رسائل متبادلة مع الملك تشارلز.. ميغان تنتقد الصحافة

وأظهرت الصور التي نشرها القصر أعضاء من المدرسة الملكية للتطريز وهم يقومون بأعمال على ثوب مخملي قرمزي بطول عدة أقدام مع حواف من الدانتيل الذهبي من المقرر أن يرتديه تشارلز.

وأظهرت صورة أخرى تطريز ثوب لها برمز خاص بها.

يواصل القصر الكشف عن تفاصيل مراسم التتويج، والتي من المقرر أن تكون أقل حجما مقارنة بتتويج إليزابيث، لكنها ستظل حافلة بالأبهة والعظمة لتعكس تقاليد تعود إلى ألف عام مضت.

بريطانيا
منوعات

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com