تعرض الفنان التونسي لمين النهدي (الأمين النهدي) لوعكة صحية، أمس الأربعاء، استدعت نقله لأحد المستشفيات الكبرى في تونس؛ ما أدى إلى إلغاء عرض مسرحية "المهفات" التي يقوم ببطولتها، والتي كانت مقررة مساء الأربعاء، ضمن فعاليات مهرجان "سيليوم" الدولي بالقصرين.

من جانبه، أكد عبد الغني الشعباني، المدير الجهوي للصحة بالقصرين، نقل النهدي لمستشفى القصرين بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، مؤكدًا أن وضعه الصحي مستقر إلى حد كبير، وهو يخضع للإشراف الطبي على يد فريق ماهر في المستشفى.

وأشارت مصادر إلى أنّ عددًا من المسؤولين من بينهم والي الجهة والمعتمد الأول ومندوب الثقافة حرصوا على زيارة الفنان المسرحي القدير في المستشفى، ووجهوا بتقديم كافة الدعم له، وتوفير كافة الإجراءات التي تعجل بتعافيه من الوعكة والاطمئنان على صحته.

يذكر أن لمين النهدي هو ممثل هزلي تونسي من مواليد 25 أبريل العام 1950، وكانت بداية مشواره الفني في مدينة الكاف، من الشمال الغربي التونسي.

وتعلّم النهدي المسرح، وأتقن فنه، حيث شارك في عدة مسرحيات، كما شارك في عمل سينمائي آخر بعنوان "فردة ولقات أختها"، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من الأعمال التلفزيونية.