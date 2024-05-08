أول تعليق لنسرين طافش بعد إلغاء حكم حبسها في قضية الشيك دون رصيد

علقت الفنانة السورية نسرين طافش على نجاتها من الحبس 3 سنوات، اليوم الأربعاء، في قضية إصدار شيك دون رصيد بعد أن سددت المبلغ المطلوب وقيمته 4 ملايين جنيه، مكتفية بنشر صورة على خاصية القصص عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تحمل الآية القرآنية (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه).

وقضت محكمة الاستئناف، اليوم، بانقضاء الدعوى، وإلغاء حكم حبس الفنانة نسرين طافش لتصالحها مع المدعية.

وحضرت الفنانة السورية إلى المحكمة، صباح اليوم، حيث حرص الحاضرون على التقاط صور تذكارية معها داخل وفي محيط المحكمة. وكشف محامي المدعية في تصريحات صحفية أن قرار منع نسرين طافش من السفر ما زال قائمًا لمدة 15 يومًا، من تاريخ التصالح.

ويأتي تصالح نسرين طافش، اليوم، بعد رفض معارضتها على الحكم، في الثالث من أبريل الماضي، وتأييد حبسها 3 سنوات، لتصبح جلسة، اليوم، هي درجة التقاضي الأخيرة للفنانة السورية، ما جعلها تفضّل التصالح، وذلك لأن مع رفضها التصالح يصبح الحكم قطعيًّا واجب النفاذ لا يقبل الطعن.

من ناحية أخرى، علقت خصمة الفنانة في القضية على انتهاء الأزمة، مشيرة في تصريحات صحفية أدلت بها في محيط المحكمة إلى أنها أغلقت تلك الصفحة من حياتها، ولا تريد أن تتعامل مع الفنانة بعد الآن.