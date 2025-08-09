بعد وفاة الطيار.. معجزة تنقذ ركاب طائرة هبطت فوق بركان خطير

تعرضت طائرة من طراز "روبينسون" لكارثة جوية بعد وفاة الطيار وهبوط الطائرة اضطرارياً فوق قمة بركان في شبه جزيرة "كامتشاتكا" الروسية.

وأنقذت العناية الإلهية سياحاً كانوا على متن الطائرة، بعد وفاة قائدها، لتهبط بسلام فوق بركان "كراشينينكوف" الأخطر في العالم، وفق الخبراء.

وكان بركان "كراشينينكوف" قد بدأ في الثوران مطلع أغسطس/ آب الجاري، بعد نحو 600 عام من الخمول، ومنح اللون البرتقالي للدلالة على خطورته.

وتقول وكالة "آر تي" الروسية أن ذلك يعني أن نشاط البركان يشكل خطراً على الطائرات منخفضة الارتفاع بسبب انبعاث الرماد البركاني.

وقال مسؤول روسي لوكالة "تاس" الروسية تعليقاً على الحادثة: "توفي الطيار وحسب معلوماتنا الركاب بخير، وجار تحديد عددهم الدقيق".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الطيار أصيب بنوبة قلبية أثناء الرحلة، وقام بهبوط اضطراري على البركان، حيث تم تنظيم رحلة إسعاف لنقله إلى المستشفى، لكن رغم كل الجهود تدهورت حالة الطيار ولم يتسن إنقاذه.

وأعلنت الطوارئ الروسية، في وقت لاحق، أن مروحية من طراز "مي-8" تابعة لها أجْلت 6 سياح من بركان "كراشينينيكوف" بعد هبوط اضطراري لمروحية تجارية ووفاة طيارها.