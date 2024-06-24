أول تعليق لعمرو يوسف على إصابة زوجته كندة علوش بالسرطان
علق الفنان المصري عمرو يوسف على إصابة زوجته الفنانة كندة علوش بالسرطان عبر توجيه رسالة دعم وامتنان لها.
وقال الفنان المصري: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، ظروف صعبة مرينا فيها على مدار سنتين".
وأضاف عبر صفحته في إنستغرام مخاطبًا كندة: "أنتِ كنتِ مؤمنة ومسلّمة أمرك لله، ظهورك وكلامك قوّى ناس كتير ستبدأ رحلتها وكانت خايفة، لكن أنتِ في عز تعبك إديتيهم قوة".
وتابع قائلًا: "ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا، ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان عشان أنتِ تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا".
وكانت الفنانة السورية كندة علوش قد أعلنت إصابتها مع والدتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي، مبينةً أن ذلك كان سبب عدم مشاركتها في أي عمل درامي وابتعادها عن اللقاءات الصحفية في الفترة الأخيرة.
وكشفت علوش تفاصيل تجربتها مع تساقط شعرها نتيجة العلاج الكيميائي، وأن ذلك جعلها تخفي الخبر عن جمهورها، وأوضحت كيف تعاملت مع المرض، وخوفها على زوجها الفنان عمرو يوسف وأولادها، وآليات تحملها لرحلة العلاج.
كما كشفت عن رد فعل مفاجىء من نجم الكرة محمد صلاح حين علم بإصابتها بمرض السرطان، وقد عرض على زوجها الفنان عمرو يوسف استضافتها في لندن، والتكفل بعلاجها والمساعدة بالسبل الممكنة كلها.