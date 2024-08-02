قررت الكويت إلزام موظفي القطاع العام الحكومي بإثبات حضورهم في مقار عملهم عبر بصمة ثالثة خلال منتصف النهار، بجانب بصمتي بداية الدوام ونهايته.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن القرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية يتضمن إلزام الموظف بإثبات تواجده في مكان العمل في أثناء فترة الدوام الرسمي بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية لانقضاء ساعتين على بداية دوامه.

أخبار ذات علاقة كشف هوية طبيب لبناني أصبح حديث الكويتيين بسبب "كيد زميلته‎"

ونشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية صورة للقرار الرسمي، الذي تضمن أيضاً أن الموظف الذي لا يلتزم بتلك البصمة الجديدة سيعتبر قد انصرف في أثناء الدوام الرسمي من دون إذن، وسيحتسب غيابه ضمن مدد التأخير، حتى يثبت تواجده مجدداً عبر البصمة.

ويتيح القرار الجديد، وهو أحدث تعديل لقانون حضور وانصراف الموظفين، للمؤسسات والشركات والوزارات الحكومية إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة، بالإضافة إلى بصمة الوجه، وفقًا لما تراه "محققًا لمصلحة العمل"، وفق نص القرار.

ويسري العمل بالقرار الجديد بشكل فوري، ويمس قرابة 400 ألف موظف حكومي في الكويت، بينما ترك التعديل الجديد الباب مفتوحاً لإضافة مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات وجود الموظف في مكان العمل في أثناء الدوام الرسمي وفقًا لظروف ومصلحة العمل.

ولقي القرار الجديد ردود فعل واسعة ومتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت فور إعلانه الجمعة، بين مؤيدين ومعارضين للبصمة الجديدة، بجانب تعليقات طريفة عديدة بشأن قضية حضور الموظفين المؤرقة في البلد الخليجي.