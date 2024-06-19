العراق.. سائق يقتل زميله بسبب خلاف على العمل (صور)
قُتل سائق جرافة عراقي في موقع عمله بمحافظة البصرة، بعد خلاف مع زميله، بحسب ما أكده مصدر أمني لـ"إرم نيوز".
وأوضح المصدر أن السائق زين علي صالح (25 عاما) قتل بعد خلاف على العمل مع سائق آخر، ليقدم الأخير على إطلاق النار عليه ويصيبه بعدة طلقات في منطقة الظهر، ويرديه قتيلا.
وأشار المصدر إلى أن الحادثة وقعت وقت استراحة العمال في مقر شركة الجدار الساند المنفذة لمشروع البنى التحتية في منطقة الشرش جنوبي قضاء القرنة.
وأكد المصدر أن القاتل لاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته، قبل أن يصل رجال الشرطة لمكان الحادث.
يذكر أن الشرطة العراقية أمرت بنقل جثة الشاب زين علي صالح لمستشفى القرنة العام، وفتحت تحقيقا بالحادثة، وتنفذ حاليا حملة بحث عن القاتل، الذي فر لمكان مجهول.