قصور مصر المهجورة.. بين أساطير الزمان وإهمال المكان

ما زالت القصور المهجورة والأماكن وأساطيرها التاريخية في مصر حيّة إلى الوقت الراهن، لا سيما في ظل وجود مصريين يؤمنون بها، خاصة من قاطني الأحياء الشعبية، وحرص كثير من السياح على زيارتها.

قصر مسكون بالأشباح

يقع قصر البارون في منطقة مصر الجديدة، وقد بناه البارون إمبان، وهو رجل أعمال بلجيكي الأصل، في أواخر القرن التاسع عشر.

ويشتهر القصر بتصميمه الغريب، الذي يجمع بين الطرازين الأوروبي والمصري، ويُقال إن "القصر مسكون بالأشباح، وإن هناك العديد من القصص الغامضة التي حدثت فيه".