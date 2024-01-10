قصور مصر المهجورة.. بين أساطير الزمان وإهمال المكان
ما زالت القصور المهجورة والأماكن وأساطيرها التاريخية في مصر حيّة إلى الوقت الراهن، لا سيما في ظل وجود مصريين يؤمنون بها، خاصة من قاطني الأحياء الشعبية، وحرص كثير من السياح على زيارتها.
قصر مسكون بالأشباح
يقع قصر البارون في منطقة مصر الجديدة، وقد بناه البارون إمبان، وهو رجل أعمال بلجيكي الأصل، في أواخر القرن التاسع عشر.
ويشتهر القصر بتصميمه الغريب، الذي يجمع بين الطرازين الأوروبي والمصري، ويُقال إن "القصر مسكون بالأشباح، وإن هناك العديد من القصص الغامضة التي حدثت فيه".
وقال الخبير الأثري الدكتور هاني رشدي إن "مصر تمتلك ثروة كبيرة من القصور المهمة التي ارتبط بعضها بالأساطير، ومن أشهر هذه القصور قصر البارون"، مبينًا أن "الأسطورة التي ارتبطت بالقصر تتعلق بإحدى الغرف التي كان البارون يمنع أقرب الناس له من دخولها".
ودفع هذا الأمر البعض إلى تناول قصص تتعلق بحدوث غرائب في القصر المهجور، منها صدور أصوات ودخان دون سبب واضح، وكان سقوط شقيقة البارون من إحدى شرفات القصر سببًا آخر في تغذية الأساطير والقصص المرتبطة به.
وأشار رشدي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "القصور المهجورة تحظى بأهمية كبيرة باعتبارها جزءًا من التراث المصري"، مبينًا أن "هذه القصور عانت قدرًا من الإهمال في السنوات الماضية، إلا أن الدولة التفتت إليها مؤخرًا عبر عمليات ترميم واسعة النطاق".
وأوضح أن "قصر البارون، الذي يقع في منطقة مصر الجديدة، شهد عملية ترميم شاملة، وتحول إلى متحف مفتوح للجمهور، وتُجرى عمليات ترميم أخرى للعديد من القصور المهجورة".
وشدد على أن "القصور في مصر تتنوع بين قصور الطبقة الحاكمة وقصور الزعماء"، مشيرًا إلى أن "قصور الطبقة الحاكمة تُعدُّ من أقدم وأشهر القصور في البلاد، إذ تتميز بفخامة التصميم ودقة المعمار، ومن أشهر هذه القصور قصر الطاهرة وقصر عابدين في القاهرة، وقصر المنتزه في الإسكندرية".
أما قصور الزعماء، فهي تعكس تاريخ مصر السياسي والاجتماعي، ومن أشهرها بيت الأمة وقصر الصفا وقصر التباهي، وفق تصريحات رشدي، ومن القصور الأسطورية الأخرى، قصر محمد علي في حي القلعة، وقصر الخديوي إسماعيل في حديقة الأزبكية.
ويشتهر قصر محمد علي بتصميمه الفخم، الذي يعكس عظمة الدولة العثمانية، أما قصر الخديوي إسماعيل فهو تحفة معمارية رائعة، يجمع بين الطرازين الأوروبي والإسلامي، وفق تصريحات الخبراء.
ثروة قومية مُهملة
وبُنيت معظم القصور المصرية المنسية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وذلك في إطار طفرة عمرانية كبيرة شهدتها البلاد آنذاك.
وشهدت القاهرة ومدن أخرى، كالإسكندرية، بناء قصور غير تقليدية ومبانٍ فخمة مزجت بين عدد من الأساليب المعمارية، مثل الطراز الأوروبي والطراز الإسلامي.
ولكن بعد مرور سنوات، عانت تلك القصور والمباني الإهمال، ما أدى إلى تدهورها ونسيانها، ورغم ذلك، فإن هذه القصور والمباني لا تزال تمثل ثروة تاريخية وثقافية لا تقدر بثمن، فهي تعكس تطور العمارة المصرية خلال تلك الفترة، كما أنها تروي حكايات وأحداثًا مهمة من التاريخ.
وترى الخبيرة في مجال الآثار الدكتورة راندا عبد السلام أن "القصور المصرية تُعدُّ ثروة قومية لما تحظى به من قصص، سواء كانت حقيقية أو حتى أساطير نسجها المصريون".
وأوضحت، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الأساطير تعكس جزءًا مهمًا من ثقافة المصريين، لأنها تعبر عن معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتُسهم في جذب السياح من جميع أنحاء العالم".
وأشارت الدكتورة راندا إلى أن "قطاعًا كبيرًا من السائحين المهتمين بالجانب الثقافي يعشقون زيارة القصور المصرية للاستماع إلى القصص المرتبطة بها"، مضيفة أن "هذه القصص تمنحهم خلفية جيدة عن مصر وثقافتها، وتعكس الرؤى التي تتبناها الطبقات البسيطة، خاصة في الأحياء الشعبية".
ويوجد العديد من القصور المهمة في مصر التي هُجرت، والبعض الآخر مهدد بالإزالة، منها قصر شامبليون الذي يقع وسط البلد، والذي أصدر القضاء حكمًا بترميمه، وفق عبد السلام.
وأوضحت الدكتورة راندا أن "قصر شامبليون، رغم ما يحظى به من قيمة تاريخية، إلا أنه تعرض على مدار سنوات لعمليات تعدٍ ونهب"، لذا تطالب بضرورة الاهتمام بالقصور المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها من الانهيار والضياع.
ولفتت إلى أن "هذه الآثار تُمثّل جزءًا مهمًا من تاريخ مصر وثقافتها، ويمكنها جذب قطاع كبير من السياح من جميع أنحاء العالم".
غياب التنسيق
وعن أسباب تعرُّض هذه القصور للإهمال، يرى الخبير في مجال الآثار الدكتور عبد الرحمن محمود أن "أسباب إهمال القصور ترجع إلى توزيع مسؤوليتها على عدة جهات رسمية".
وأوضح، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "هذا التوزيع أدّى إلى عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات، ما تسبب في عدم الاستفادة القصوى من هذه القصور، وتعرضها للإهمال".
ونوه محمود إلى أن "القيادة المصرية تحرص على تطوير المباني والمواقع الأثرية والتاريخية"، وأوضح أن "عملية التطوير تسعى لتحقيق التوافق بين الحديث والقديم، وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على قيمة الأثر".
واعتبر أن "القصور المهجورة تُعد من أهم علامات التراث المادي، لما تحمله من قيمة مهمة"، وأوضح أن "هذه القصور تعكس ثقافة المجتمع المصري في عصر معين، ويمكن من خلالها رصد التطور الذي يشهده المجتمع مع مرور العصور".
وهناك بعض الرؤى التي تركز على الاهتمام بالآثار المرتبطة بمصر القديمة فقط، كالمعابد الفرعونية، باعتبارها أساس السياحة الثقافية في البلاد.
ولكن خبير الآثار يرى أن "هذه الرؤية غير صحيحة، إذ إن هناك عددًا كبيرًا من رواد الثقافة في العالم يهتمون بتطورات التاريخ الحديث، الذي يرتبط بوتيرة التطور الحالي في المجتمع".
وأضاف محمود أن "هذه الفئة ترغب في تقييم التطور الذي شهده المجتمع المصري والتغيير في الأفكار خلال حقبة زمنية قصيرة نسبيًّا، لا تتجاوز 100 أو 150 عامًا الأخيرة".