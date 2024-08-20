تبدأ السعودية، العام المقبل، الاعتماد على سفن بحرية عصرية تتميز بقدرتها على الطيران فوق مياه البحر، لنقل الركاب في أول تجربة من نوعها في البلاد.

وكشفت شركة "كانديلا" السويدية، أن سفينتها من طراز "كانديلا بي-12" ستدخل الخدمة في السعودية، العام المقبل، لتنقل الركاب في مياه البحر الأحمر في أقصى شمال غرب المملكة.

وأوضحت الشركة أن طلبيتها الجديدة عبارة عن أسطول من السفن الكهربائية الطائرة، لصالح مشروع "نيوم" السعودي، وستبدأ عمليات التسليم في العام المقبل 2025.

وتسع سفينة "كانديلا بي-12" لنحو 30 شخصًا، وتعتمد على الطاقة الكهربائية في تشغيل محركها، ويمكنها أن تسير على البحر أو الارتفاع قليلًا فوق المياه في حالات الأمواج أو الرياح المعيقة للسير.

وستنضم السفن الجديدة لوسائل نقل عصرية عديدة ستعمل في مشروع نيوم السعودي، بينها التكسي الطائر.