السعودية.. "شلال السليمية" لوحة فنية حية في المدينة المنورة

يشكل "شلال السليمية" في المدينة المنورة بالسعودية، لوحة فنية متحركة وحية، استطاعت إبهار المشاهدين، وذلك في واحد من أجمل المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة.

وتظهر في فيديو رائج نشره مؤخرا المصور السعودي رائد العوفي، مياه وادي السليمية الغزيرة بفعل تساقط الأمطار وهي تعبر الصخور البركانية السوداء في المكان، قبل أن تسقط في منحدر عميق مشكلةً شلالا هادرا.