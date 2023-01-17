السعودية.. "شلال السليمية" لوحة فنية حية في المدينة المنورة
يشكل "شلال السليمية" في المدينة المنورة بالسعودية، لوحة فنية متحركة وحية، استطاعت إبهار المشاهدين، وذلك في واحد من أجمل المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة.
وتظهر في فيديو رائج نشره مؤخرا المصور السعودي رائد العوفي، مياه وادي السليمية الغزيرة بفعل تساقط الأمطار وهي تعبر الصخور البركانية السوداء في المكان، قبل أن تسقط في منحدر عميق مشكلةً شلالا هادرا.
وفي حين يعرف سكان المنطقة الوادي والشلال الذي يخلفه، ولاسيما في موسم الأمطار الذي يصادف هذه الفترة من العام، فإن تطور أدوات التصوير واستخدام طائرات الدرونز من قبل جيل من المصورين السعوديين الشبان المحترفين، وفر عشاقا جددا لطبيعة المملكة المتنوعة.
وشوهد الفيديو مئات آلاف المرات في حساب العوفي في "تويتر"، وجذب تعليقات كثيرة أشاد أصحابها بالمصور والشلال الذي راح البعض يسأل عن موقعه بالضبط بغرض الزيارة فيما يبدو.
وانضمت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، عبر تويتر، لكثير من السعوديين الذين حرصوا على نشر فيديو شلال السليمية، ليحقق مزيدا من المشاهدات وتعليقات المعجبين بالمنظر.
وكتب المشرفون على حساب الهيئة الحكومية تعليقا على الفيديو "لقطات جوية إبداعية، ومشاهد خلابة وساحرة لشلال السليمية في المدينة المنورة".
ويصب شلال السليمية في وادي الشقرة الذي يمر في المنطقة ذاتها، وتجري فيه مع وادي السليمية ووديان كثيرة أخرى في المكان المياه التي تخلفها الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء.