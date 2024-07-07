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محامي شيرين يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة تنازل الفنانة عن دعوى حسام حبيب

محامي شيرين يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة تنازل الفنانة عن دعوى حسام حبيب
شيرين وحسام حبيبالمصدر: متداولة
أحمد بيومي
أحمد بيومي
07 يوليو 2024، 3:02 م

تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن اتجاه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للتنازل عن الدعوى التي تقدمت بها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بسبب اعتدائه بالضرب عليها؛ ما خلف الجروح المتفرقة في جسدها.

وأكد المستشار ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه لا نية للتصالح أو التنازل عن الدعوى التي تقدمت شيرين بها ضد حسام حبيب، لافتًا أن هناك شهودًا عدة على واقعة الاعتداء، وسيُطْلَب سماع شهادتهم أمام المحكمة.

وأوضح محامي شيرين أن "واقعة الاعتداء صحيحة، وتقرير الطب الشرعي أثبت تعرض الفنانة للضرب المبرح؛ ما أدى إلى حدوث إصابات كبيرة في جسدها، منها جرح قطعي بالرأس، وتورم بالعين اليسرى نتيجة لكمة، فضلًا عن سحجات وكدمات بأماكن متفرقة، وأرفقنا التقرير بالمحضر".

من جانبه، اتهم حسام حبيب شيرين عبد الوهاب بإيذاء ابنتها، وذلك بعد استدعائه لمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات بالتعدي بالضرب على شيرين، والتسبب في إصابتها.

واتهم حسام شيرين بأنها آذت ابنتها بطريقة لو عرفها الناس لانتهت فورًا بالنسبة إليهم، وفق ما جاء في أقواله، مؤكدًا أنه لم يقم بالاعتداء على شيرين، وإنما تدخل فقط لينقذ ابنتها من بين يديها. 

وطلب حسام الاستعانة بشهود عيان على الواقعة من ضمنهم ابنة شيرين، كما أرفق أقواله بمقطع فيديو قال إنه يثبت براءته مما هو منسوب إليه. 

شيرين عبد الوهابحسام حبيب

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