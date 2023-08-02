إلغاء عرض مسلسل "أتاتورك" يثير غضبًا واسعًا في تركيا

أثار خبر إلغاء عرض مسلسل "أتاتورك" على منصة "ديزني بلاس"، استياءً واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي بتركيا.

وقالت قناة "أون تي في" المحلية، إن منصة "ديزني" قررت إلغاء عرض مسلسل "أتاتورك"، وهو من إخراج محمد أوزتكين وبطولة النجم آراس بولوت إينيملي.

وذكرت أنّ "منصة ديزني أعلنت أنه لا يوجد مشكلة تتعلق بعرض المسلسل، لكنها قررت إلغاء الإنتاجات المحلية"، وكان من المتوقع بث المسلسل المكون من 6 حلقات على منصة "ديزني بلس" في الـ29 من أكتوبر القادم.

وبحسب القناة، من المتوقع أن يعرض مسلسل "أتاتورك" على قناة "فوكس" بدلًا من منصة "ديزني بلس"، وفي التاريخ ذاته الذي كان مقررًا عرضه فيه تحت شعار "هدية لتركيا".

وأثار خبر إلغاء عرض الفيلم على منصة "ديزني" غضبًا واسعًا، إذ يرى الكثير من الأتراك أن هذا التصرف هو إهانة لمؤسس الدولة التركية، وأطلقوا حملات لمقاطعة المنصة.

وقال الناشط التركي ندمين شنر أتاتورك، إنه "ليس فيلمًا وثائقيًّا، إنه تاريخ من النضال تحدَّى الإمبريالية، منصة ديزني لن تبث المسلسل بسبب ضغط اللوبي الأرمني في الولايات المتحدة".