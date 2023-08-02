إلغاء عرض مسلسل "أتاتورك" يثير غضبًا واسعًا في تركيا
أثار خبر إلغاء عرض مسلسل "أتاتورك" على منصة "ديزني بلاس"، استياءً واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي بتركيا.
وقالت قناة "أون تي في" المحلية، إن منصة "ديزني" قررت إلغاء عرض مسلسل "أتاتورك"، وهو من إخراج محمد أوزتكين وبطولة النجم آراس بولوت إينيملي.
وذكرت أنّ "منصة ديزني أعلنت أنه لا يوجد مشكلة تتعلق بعرض المسلسل، لكنها قررت إلغاء الإنتاجات المحلية"، وكان من المتوقع بث المسلسل المكون من 6 حلقات على منصة "ديزني بلس" في الـ29 من أكتوبر القادم.
وبحسب القناة، من المتوقع أن يعرض مسلسل "أتاتورك" على قناة "فوكس" بدلًا من منصة "ديزني بلس"، وفي التاريخ ذاته الذي كان مقررًا عرضه فيه تحت شعار "هدية لتركيا".
وأثار خبر إلغاء عرض الفيلم على منصة "ديزني" غضبًا واسعًا، إذ يرى الكثير من الأتراك أن هذا التصرف هو إهانة لمؤسس الدولة التركية، وأطلقوا حملات لمقاطعة المنصة.
وقال الناشط التركي ندمين شنر أتاتورك، إنه "ليس فيلمًا وثائقيًّا، إنه تاريخ من النضال تحدَّى الإمبريالية، منصة ديزني لن تبث المسلسل بسبب ضغط اللوبي الأرمني في الولايات المتحدة".
وطالب رئيس حزب التغيير، مصطفى ساريغول في فيديو جمهور منصة "ديزني بلاس" بإلغاء اشتراكاتهم، احتجاجًا على إلغائها عرض المسلسل.
من جهته، وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جيليك عبر حسابه في (تويتر سابقًا)، إلغاء عرض المسلسل بـ"العار"، وقال إن "منصة ديزني تستخدم الأحداث التاريخية لترويج سياسات الأكاذيب"، مؤكدًا أنّ "أنشطة اللوبيات ليس لها أي تأثير على تاريخ مؤسس الدولة التركية كمال أتاتورك، وأن من يقف وراء هذه المنصة يجب أن يخجل من نفسه"، على حد تعبيره.
ودان النائب البرلماني أوزجور أوزيل، إلغاء عرض المنصة المسلسل، وقال عبر منشور في حسابه في (تويتر سابقًا): "أدين إلغاء منصة ديزني بلس المسلسل التلفزيوني أتاتورك، هذا الموقف سنواجهه بردة فعل قاسية".
وقالت الناشطة التركية سفيلاي يلمان، إنها ألغت اشتراكها في المنصة من أجل مسلسل أتاتورك.
وكانت المنصة عرضت قبل أشهر مقطعًا ترويجيًّا للمسلسل، الذي يروي قصة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
وظهر في المقطع الترويجي، البطل الذي يلعب دور كمال أتاتورك وهو يقرأ أبيات الكاتب التركي نامق كمال: "دع العدو يلصق خنجره في قلب الوطن الأم، سيرى رجلاً ينقذ أمه. إنه قدر العدو الأسود".
المصدر: قناة NTV