"رفيق أم سجدة".. القبض على البلوغر الشهير "الشيخ لوشا" (فيديو)

كشفت مصادر مصرية، اليوم الأحد، بإلقاء السلطات المصرية القبض على البلوغر ونجم تطبيق "تيك توك" الشهير محمد عبدالحميد، الذي يطلق على نفسه لقب "لوشا الأسد".

ويعرف "لوشا" بأنه مكتشف النجوم، من خلال إشراكهم معه في مسلسلاته التي كان يعرضها، عبر المنصات المختلفة، وفي مقدمتهم "أم سجدة"، التي ألقي القبض عليها في بداية انطلاق الحملة الأمنية ضد البلوغرز في مصر.

وبعد سلسلة من المقاطع والمسلسلات، التي حوت مشاهد خارجة وألفاظاً بذيئة وسلوكيات خادشة للحياء، غير "لوشا" الذي يتابعه أكثر من 3 ملايين شخص على "تيك توك" وحده، جلده وأعلن توبته.

وبات "لوشا" يعتمد في الأشهر الأخيرة، عقب إعلان توبته، لقب "الشيخ لوشا" والتي أصبحة سمة مميزة في فيديوهاته ومسلسلاته الأخيرة.

ورأى كثير من متابعي عبدالحميد بشخصيته الجديدة "الشيخ لوشا" أنه أصبح يعرض محتوى أسوأ من ذي قبل ويتضمن إساءة وازدراء للأديان واستهزاء بالتقاليد والقيم الدينية، وتحويلها إلى موضع سخرية.

ويواجه "الشيخ لوشا" حالياً، بحسب مصادر مصرية، تهمة نشر فيديوهات خادشة تحرض على العنف والانحلال الأخلاقي، وازدراء الأديان، واستغلال الأطفال في مشاهد غير لائقة.