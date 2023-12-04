المغرب.. مدرسة بستنة لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي

أصبحت الشابة هند بنسبيطة أكثر وعيًا بقضية التغير المناخي منذ التحقت بمدرسة للبستنة هي الأولى من نوعها في المغرب، تدرج الحفاظ على البيئة وإدماج الشباب في صلب أهدافها.

كانت الشابة البالغة 20 عامًا منقطعة عن الدراسة حين اكتشفت عن طريق الصدفة قبل ثلاثة أعوام مدرسة "أبو رقراق ميد-أو-ميد" للبستنة في مدينة سلا على الضفة الشمالية لنهر أبي رقراق الذي يفصلها عن العاصمة الرباط.

وتقدّم هذه المدرسة منذ العام 2018 تدريبًا مجانيًّا مدته ثلاث سنوات، يستهدف خصوصًا الشباب المهددين بالتهميش أوالمنقطعين عن الدراسة، وهي الفئة الأكثر تضررًا بالبطالة، مع الحرص على تعزيز المساواة بين الجنسين.

المدرسة التي حصلت على جائزة "المهارات الخضراء" التابعة للاتحاد الأوروبي، تسعى إلى رفع مستوى وعي الشباب بالتغيرالمناخي في بلد يعاني إجهادًا مائيًّا مقلقًا.

تقول هند "التكوين هنا مَنحني الكثير وصرت أنظر إلى البيئة والحفاظ عليها بنظرة مختلفة" مؤكدة أنها لم تكن تتخيل قبل ذلك العمل في البستنة.

وتضيف "بقيت عامين دون ممارسة أي نشاط بعدما تركت الدراسة، لم أكن راضية على ذلك فرغبت في القيام بشيء ما".