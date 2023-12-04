المغرب.. مدرسة بستنة لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي
أصبحت الشابة هند بنسبيطة أكثر وعيًا بقضية التغير المناخي منذ التحقت بمدرسة للبستنة هي الأولى من نوعها في المغرب، تدرج الحفاظ على البيئة وإدماج الشباب في صلب أهدافها.
كانت الشابة البالغة 20 عامًا منقطعة عن الدراسة حين اكتشفت عن طريق الصدفة قبل ثلاثة أعوام مدرسة "أبو رقراق ميد-أو-ميد" للبستنة في مدينة سلا على الضفة الشمالية لنهر أبي رقراق الذي يفصلها عن العاصمة الرباط.
وتقدّم هذه المدرسة منذ العام 2018 تدريبًا مجانيًّا مدته ثلاث سنوات، يستهدف خصوصًا الشباب المهددين بالتهميش أوالمنقطعين عن الدراسة، وهي الفئة الأكثر تضررًا بالبطالة، مع الحرص على تعزيز المساواة بين الجنسين.
المدرسة التي حصلت على جائزة "المهارات الخضراء" التابعة للاتحاد الأوروبي، تسعى إلى رفع مستوى وعي الشباب بالتغيرالمناخي في بلد يعاني إجهادًا مائيًّا مقلقًا.
تقول هند "التكوين هنا مَنحني الكثير وصرت أنظر إلى البيئة والحفاظ عليها بنظرة مختلفة" مؤكدة أنها لم تكن تتخيل قبل ذلك العمل في البستنة.
وتضيف "بقيت عامين دون ممارسة أي نشاط بعدما تركت الدراسة، لم أكن راضية على ذلك فرغبت في القيام بشيء ما".
نباتات محلية
تمتد مدرسة "أبو رقراق ميد-أو-ميد" للبستنة على مساحة ثمانية هكتارات قرب مكب نفايات أعيد تأهيله وفق معايير صديقة للبيئة، "فنموذج البستنة نظيف تمامًا والبنايات من الطين فيما الكهرباء من ألواح شمسية"، كما توضح منسقتها إيناس الكسبورو.
كما تضم مشتلًا لنباتات محلية تتكيف بشكل أفضل مع الإجهاد المائي الذي يعد معضلة كبرى في المملكة المغربية التي تضربها موجة جفاف هي الأسوأ منذ 40 عامًا.
وهي معضلة يحتمل أن تتفاقم في المستقبل إذ يتوقع تراجع كمية الأمطار المتساقطة 11% في أفق العام 2050، مقابل ارتفاع الحرارة 3,1 درجة، وفق معطيات رسمية.
وتراهن المدرسة على تعزيز الوعي بجدية هذه الإشكاليات "ومن خلالها أدركت أن حياة نبتة تتوقف على إرادتنا في الاهتمام بها"، يقول الطالب محسن الرحيمي (18 عامًا).
ويعمل الرحيمي منذ عامين بستانيًّا في فنادق ومنازل، واقترح عليه أحد مشغليه الالتحاق بالمدرسة التي يتخرَّج فيها 90 متدربًا كل عام.
بعد التخرج، يضيف الرحيمي "أطمح إلى أن أطلق شركتي الخاصة للحدائق حتى أسهم في بناء بلدي".
ويعد الإدماج الاقتصادي للشباب من أهم أهداف المدرسة، كونهم الفئة الأكثر تضررًا من الفوارق الاجتماعية والبطالة في المملكة.
في الفصل الثالث من هذا العام، بلغت نسبة البطالة في صفوف الفئة العمرية 15-24 عامًا 38,2%، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (رسمية).
صورة نمطية
تكوّن مدرسة "أبو رقراق ميد-أو-ميد" للبستنة "شبابًا ينتمون إلى أسر تعاني صعوبات اجتماعية (...) يعيشون في أحياء هشة مجاورة"، كما تشير منسقتها الكسبورو.
وهي تشعر بأنهم "متحمسون، ويريدون أن يعيشوا حياة كريمة ويكسبوا لقمة العيش لإعالة أنفسهم وأسرهم".
وتشير الكسبورو إلى أن 70% من المتخرّجين ينجحون في الحصول على عمل، وأن هذا التكوين يسهم أيضًا في "الحد من الهجرة غير الشرعية".
وتضيف أن المدرسة تسعى إلى تغيير الصورة النمطية التي "تجعل مهنة بستاني مرتبطة دائما بالرجال"، كما تضيف، "ولو أن ذلك كان معقدًا في البداية إذ كان زبائننا يطلبون بستانيين ذكورًا، لكن الأمور بدأت تتغير".
وتمثل الفتيات ما بين 20 إلى 25 % من الطلاب، علمًا أن النساء أكثر تضررًا من البطالة بمعدل 19,8% مقارنة بـ11,7% في صفوف الرجال، وفق أرقام رسمية نقلتها رويترز.
ورغم "نظرة ازدراء بسبب اختيار هذه المهنة التي يراها البعض غير مناسبة للفتيات"، فإن هند عازمة على مواصلة الطريق وتقول "لا أهتم (...) عائلتي تدعمني وسأستمر".
وتستطرد زميلتها لبنى ناصيف (17 عامًا) قائلة "هناك الكثير من الصور النمطية حول الوظائف التي لا ينبغي للمرأة ممارستها، لكنني أقول إنه يتعين علينا أن نثبت أن هذا خطأ".