ضبطه الوزير شخصياً.. وافد يرتكب "مخالفة جسيمة" في الكويت (فيديو)

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الوافد ارتكب "مخالفة جسيمة" كشفها الوزير خلال جولته التفتيشية في المناطق العمالية في المنقف وخيطان والجليب والمهبولة، دون أن تضح تلك المخالفة بالضبط.

وأجرى الوزير اليوسف عدداً من الجولات الميدانية منذ صباح يوم الأربعاء بعد أن اندلع حريق كبير في مبنى للعمال بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، تسبب بوفاة 49 عاملاً وإصابة عدد مماثل، غالبيتهم من الهنود، في كارثة مروعة.

وتعهد الوزير خلال جولاته بإزالة المخالفات من دون مهلة وقرر تخصيص رقم شكاوى خاص يتيح للسكان الإبلاغ عن مخالفات تكدس العمال أو استخدام المباني السكنية كمخازن.

وكان يدخل بنفسه إلى مباني العمال وأقبيتها ويتفقد محولات الكهرباء، قبل أن يصادف الوافد سيء الحظ الذي يواجه مصير الإبعاد بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في إبعاد الوافدين المخالفين من الكويت التي تستضيف نحو 3.3 مليون وافد أجنبي.