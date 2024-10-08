مصرع 5 "مغامرين" في تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

لقي 5 متسلقين روس حتفهم في جبال الهمالايا أثناء تسلقهم قمة "داولاجيري"، سابع أعلى قمة في العالم، وفق ما أعلن مسؤول نيبالي الثلاثاء.

وقال راكيش غورونغ من هيئة السياحة المسؤولة عن قطاع تسلق الجبال لوكالة فرانس برس إن "فريق الإنقاذ المروحي عثر على خمس جثث"، مشيرًا إلى أن الضحايا تعرضوا للسقوط.

ولم يرسل أفراد المجموعة الذين تسلقوا القمة البالغ ارتفاعها 8167 مترًا، أي علامة على بقائهم على قيد الحياة منذ مساء الأحد.

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وقال غورونغ إن متسلقًا سادسًا، كان قد عاد قبل وقوع الحادث، تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى في كاتماندو.

وتشيع حوادث الجبال المميتة في نيبال التي تجتذب قممها الثماني التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر متسلقي الجبال من جميع أنحاء العالم. وفي العام 2023، تسببت هذه الحوادث في وفاة 18 شخصًا، وهو رقم قياسي.